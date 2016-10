Semnificatiile zilei de 13 octombrie

Astazi este Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, marcata in 2009 de ONU. Aceasta zi este un mijloc de promovare a unei culture globale de reducere, prevenire, atenuare a efectelor si de pregatire impotriva dezastrelor naturale.

Conform ONU, “dezastru” este o grava intrerupere a functionarii unei societati, generand pierderi umane, material sau modificari nefaste ale mediului ce nu pot fi refacute prin resursele acestuia; iar “dezastre naturale” reprezinta fenomene natural de origine geologica sau meteorological, ori imbolnavirea brusca a unui numar mare de oamnei sau animale.

Dintre fenomenele natural distructive amintim: cutremurele, alunecarile si prabusirile de teren, inundatiile etc. ce afecteaza violent zone relative mari si rpovoaca pierderi de vieti omenesti, pagube material si degradarea mediului ambient.

In 1879 este data Legea de revizuire a art. 7 din Constitutia României care acorda cetatenie româna si locuitorilor de alta religie decat cea crestina.

In 1914 este patentata masca de gaze, inventie a lui Garrett Morgan.

In 1923 Ankara devine capitala statului turc modern in detrimentul Istanbulului.

In 1967 are loc, la Bucuresti, primul colocviu international dedicat operei lui Constantin Brancusi.

In 1973 se inaugureaza Teatrul de Stat din Targu Mures.

In 1998 regizorul Lucian Pintilie primeste Premiul special al juriului la Festivalul de Film de la Venetia pentru filmul “Terminus Paradis”.

In 2001 are loc, la Teatrul National din Bucuresti, primul Festival de Internet din România – “Internetic”.

In 1827 se naste Adelheid Dietrich, pictorita germana; in 1921, Yves Montand – actor si cantaret francez de origine italiana; in 1925, Margaret Thatcher – politician britanic, prim-ministru al Regatului Unit; in 1934, Nana Mouskouri – cantareata greaca si politician; in 1954, Alexandru Andrieș – cantautor român, iar in 1980, Miguel Tininho – fotbalist mozambican.

In 1974 moare Ed Sullivan, personalitate a televiziunii americane; in 1986, George Apostu – sculptor român; in 2008, Guillaume Depardieu – actor francez, iar in 2013, Angela Moldovan – interpreta româna de muzica populara.