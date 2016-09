O mască de față ideală pentru sezonul rece

Pe măsură ce vremea se răceşte, o mască de pătrunjel este modul ideal de a ţine sub control excesul de sebum, de a calma şi de a catifela pielea. În plus, este foarte uşor de făcut acasă. Amestecul de pătrunjel, iaurt şi oţet de mere are propietăţi anti-inflamatorii, conferă luminozitate tenului şi conţine multe vitamine şi minerale.

O legătură de pătrunjel poate fi mai mult decât o simplă garnitură. Conţine o cantitate impresionantă de vitamina K – 2 linguri de pătrunjel conţin 153% din doza zilnică recomandată de vitamina K, cunoscută pentru capacitatea de ţine regla cheagurile de sânge şi de a diminua aspectul cearcănelor.

Pătrunjelul are propietăţi antioxidante datorită unui compus numit miristicin care stimulează producţia de enzime care previn daunenele provocate de radicalii liberi. Uleiurile volatile din pătrunjel sunt recunoscute şi pentru beneficiile anticancer. Apigenin şi miristicin sunt două substanţe ce au fost identificate ca având puternice proprietăţi anticancerigene. Apigeninul a fost asociat cu un risc redus de cancer de prostată, de sân şi de piele, în timp ce miristicin are proprietatea de a inhiba dezvoltarea tumorilor.

Pătrunjelul poate ajuta la neutralizarea unor carcinogeni precum benzopirenul din fumul de ţigară sau fumul de la grătarul cu cărbuni.

Flavonoidele din pătrunjel, în special luteolina, au rol anti-oxidant, iar betacarotenul are stimulează sistemul imunitar. Nu în ultimul rând, pătrunjelul este o sursă foarte bună de acid folic, una dintre cele mai importante vitamine B.

Ingrediente mască:

o mână de pătrunjel tocat

2 linguri de oţet de mere

3 linguri de iaurt rece

Amestecă ingredientele, pune masca obţinută pe tenul tău, las-o să acţioneze timp de 20 de minute. Clăteşte-te cu apă călduţă.

Măştile sunt o metodă bună de a-ţi menţine în permanenţă pielea sănătoasă şi frumoasă, iar natura îţi poate oferi o mulţime de ingrediente aparent banale, dar cu foarte multe beneficii pentru tenul tău.

Sursa: www.csid.ro