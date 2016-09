21 septembrie – Ziua mondială a păcii

21 septembrie este ziua in care bate “Clopotul Pacii” de la sediul ONU, in New York City. Acest clopot este turnat din monede donate de copii de pe toate continentele, cu exceptia Africii si este un cadou oferit de Asociatia Natiunilor Unite din Japonia, ca un “memento al costului uman in razboi”. Pe o parte a acestui clopot este scris: “Traiasca pacea absoluta in lume”. Ziua Internationala a Pacii este o traditie incepand cu anul 1982. ONU invita toate natiunile sa faca un gest de onoare, ca prin incetarea ostilitatilor pe parcursul zilei, sa celebreze aceasta arbatoare si sa promoveze, prin educatie si sensibilizarea opiniei publice, aspectele legate de pace.

Ziua Internationala a Luptei Impotriva Bolii Alzheimer este ocazia cand se incearca marirea gradului de constientizare la nivelul populatiei asupra amenintarilor tot mai mari pe care le presupune aceasta boala. Desi a fost descoperita in urma cu un secol de neuropatologul german Alois Alzheimer, maladia ramane, inac, foarte putin cunoscuta. Conform studiilor actuale, Alzheimer este cea mai raspandita forma de dementa in UE, manifesta printr-o deteriorare progresiva a memoriei, perceptiei si atentiei, fiind incurabila.

In 1847 se inaugureaza prima lucrare moderna de alimentare cu apa in Bucuresti – “Stabilimentul fantanilor de la Mihai Voda”.

In 1893 fratii Duryea conduc pentru prima oara noul vehicul denumit “masina fara cai”, considerat prima masina americana.

In 1983 este atestat primul telefon mobil din lume, telefonul Motorola DynaTAC 8000X, in greutate de 800 de grame, care primeste aprobarea de la Comisia Federala de Comunicatii din SUA.

In 1792 se naste Johann Peter Eckermann, poet si memorialist german, secretarul particular al lui Goethe; in 1953, Heike Kamerlingh Onnes – fizician olandez, laureat al Premiului Nobel penru Fizica in 1913; in 1864, Elena Vacarescu – scriitoare si traducatoare franceza de origine româna; in 1931, Larry Hagman – actor american, unul dintre protagonistii serialului Dallas; in 1934, Leonard Cohen – cantautor canadian; in 1952, Valeriu Sterian – folkist român, iar in 1955, Ducu Bertzi – cantautor român.

In 1860 moare filozoful german Arthur Schopenhauer; in 1939 moare asasinat Armand Calinescu – politician român, prim ministru al vremii; in 1987, Jaco Pastorius – basist american de jazz, iar in 1992, Ion Baiesu – prozator, dramaturg, autor de schite si foiletoane umoristice.