Semnificatiile zilei de 20 septembrie

In 1347 este atestat documentar orasul Baia Mare, printr-un act emis de cancelaria regelui Ludovic I al Ungariei.

In 1459 apare prima mentiune documentara a cetatii Bucurestilor, intr-un hrisov al lui Vlad Tepes, redactat in slavona – limba oficiala de cancelarie a Tarii Romanesti; astfel, pe data de 20 septembrie capitala României isi serbeaza anual atestarea documentara – Zilele Bucurestilor.

In 1702 este inaugurat Palatul de la Mogosoaia, dupa cum sta scris pe pisania din foisorul de pe latura de rasarit a palatului.

In 1880 Buenos Aires devine capitala Republicii Argentina.

In 1913 are loc primul joc oficial de rugby din România.

In 1968 se inaugureaza Uzina de la Pitesti – prima uzina de autoturisme din România.

In 1974 are loc inaugurarea oficiala a drumului national Transfagarasan – magistrala cu o lungime de peste 90 de km, situata la altitudinea de 2040 metri.

In 1980 incepe razboiul dintre Irak si Iran, care se va incheia in 1988, conflict armat in care isi pierd viata peste 1.000.000 de oameni.

In 1842 se naste James Dewar, chimist, inventator si fizician scotian, cunoscut penru descoperirea hidrogenului; in 1866, George Cosbuc – poet român; in 1934, Marian Hudac – actor român de comedie, iar in 1972, Victor Ponta – politician român, Prim Ministru al României.

In 1863 moare Jakob Grimm, scriitor german, unul dintre cei doi celebri frati Grimm, fondatorul scolii mitologice in folcloristica si autorul unui important studiu intitulat Mitologia germana; in 1971, Giorgios Seferis – poet grec, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in anul 1963, iar in 2013, Marin Dacian Bica – fizician si profesor român.