Semnificatiile zilei de 19 septembrie

In 1893 femeile din Noua Zeelanda primesc, prin noua lege electorala, dreptul de vot.

In 1946 este reluat Festivalul de Film de la Cannes, dupa o intrerupere de 7 ani in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. In 1882 Scott Fahlman posteaza pentru prima data emoticoanele si intr-un mesaj.

In 1995 este publicat “Manifestul teroristului Ted Kaczynsk” de catre The Washington Post si The New York Times.

In 1911 se naste William Golding ,romancier britanic, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1983; in 1945, Ruxandra Sireteanu-Constantinescu, biofiziciana româna stabilita in Germania; in 1948, Jeremy Irons – actor englez, iar in 1977, Ioana Maria Lupascu – pianista română.

In 1843 moare Gaspard Coriolis, matematician, fizician si inginer francez; in 1909, Nicolae Hurmuzacki – om politic român, membru de onoare al Academiei Române; in 1954, Miles Franklin – scriitoare si feminista de origine australiana; in 1961, Lucia Sturdza Bulandra – actrita româna; in 1996, Stefan Mihailescu Braila – actor român de teatru si film; in 2010, Horia Serbanescu – actor român de teatru si film, iar in 2011, Jonny Raducanu – muzician român de jazz.