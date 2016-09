Horoscopul saptamanii 19-25 septembrie 2016

BERBEC

Chiar daca nu va alegeti cu grija cuvintele, chiar daca nu stiti intotdeauna cum sa cuceriti pe cineva, in acest interval aveti un farmec aparte care va propulseaza in atentia anturajului. Aveti un talent special care se manifesta din plin: stiti cum sa-i abordati pe cei din jur pentru a fi foarte atenti si a va raspunde imediat prin promisiuni. Doriti din tot sufletul sa va implicati joi intr-o noua activitate, sperand ca veti dispune de mijloacele necesare ajutorarii celor dragi. Toate rudele apeleaza la dvs. vineri. Nativele sunt si ele din ce in ce mai cuceritoare, dar au si fite!

TAUR

Este posibil sa apara noi obstacole care va impiedica sa va achitati datoriile la timp. Cum nu mai are cine sa va ajute, preferati sa va prefaceti ca ati uitat data scadentei. Va cheltuiti timpul, energia si banii incercand sa rezolvati problemele membrilor familiei. Din orgoliu, nu acceptati miercuri sa fiti considerat lipsit de bun simt. Sunteti nevoit sa amanati joi inceperea unor activitati de care depinde bunastarea dvs. in viitor. Va lipseste energia necesara unui refuz clar, atunci cand intervin impedimentele. Nativele sunt stresate de problemele financiare si amana investitiile la care viseaza de o viata.

GEMENI

Doriti sa va asumati noi responsabilitati pentru a ajuta un membru al familiei sa depaseasca o perioada dificila din punct de vedere financiar. Partenerul de cuplu este insa impotriva. Vi se traseaza miercuri sarcini noi de catre o parte dintre sefi, dar ceea ce va irita mai tare este ca se stabilesc termene foarte stranse, imposibil de respectat, fara ajutor extern. Chiar daca sunteti promovat, vi se pare ca meritati mai mult. Nemultumirea poate proveni vineri si de la o imbogatire a activitatii, lipsita de sustinere financiara. Nativelor nu le mai convin relatiile familiale si provoaca discutii stresante pentru toata lumea.

RAC

Din punct de vedere financiar, situatia se imbunatateste in continuare. Profesional si sentimental, pot aparea insa de marti o alta serie de nesanse si de nemultumiri. Vi se reproseaza miercuri pe buna dreptate ca sunteti inconsecvent. Aveti atatea idei, incat cu greu le puteti urmari permanent punerea in practica. Ar fi bine sa le selectati. Preferati, ca de obicei, o rezolvare pe cale pasnica a divergentelor care apar pe neasteptate si care sunt provocate cu precadere de persoana iubita. Nativele fac apel la diplomatie, insa nu obtin ceea ce doresc.

LEU

Nu aveti incotro si va cereti scuze, chiar daca nu va face placere sa recunoasteti ca ati gresit. Comportamentul dvs. este criticat de colaboratorii mai vechi. Ii puteti rani foarte usor miercuri pe cei dragi prin vorbele spuse la manie. Sunteti prea obosit pentru a va mai putea ascunde sentimentele. Din fericire, schimbare rapida de dispozitie, incepand de joi. Se va inregistra o premiera in reactiile dvs. comportamentale. Desi nu pareti incapatanat, rareori reuseste cineva sa va influenteze, sa va poata convinge sa faceti ceva anume. Nativele sunt mai fragile afectiv si pot fi inselate foarte usor.

FECIOARA

Descoperiti ca oricat de mult ati munci, situatia dvs. financiara ramane instabila. Regretati zadarnic imprumuturile facute si renuntati sa va mai cautati si alte joburi. Vi se comunica miercuri date contradictorii si chiar vi se cere sa actionati in doua maniere total diferite. Preferati sa-i puneti pe altii sa rezolve dilemele si luati o pauza. Nu doriti sa renuntati la nicio activitate planificata pentru acest interval, cu toate ca realizati ca nu dispuneti nici de timp, nici de energie suficienta. Nativele le cer celor dragi implicare totala si obtin doar amanari si grimase.

BALANTA

Persoanele din anturaj se dovedesc cam neserioase, iar rudele par ipocrite atunci cand va aproba. Preferati sa-i considerati miercuri pe toti instabili si sa finalizati singur activitatile. Nu sunteti de acord cu cei care incearca sa va demonstreze ca este bine sa va extindeti activitatea si in alte multe domenii si le cereti sa dispara imediat din fata dvs. Aveti nevoie joi de multa rabdare pentru a depasi starea de tensiune ce s-a instalat intre dvs. si partenerul de cuplu. O “revolutie” in relatii nu poate avea loc chiar acum. Nativele nu cunosc cale de mijloc si fac excese alimentare foarte periculoase.



SCORPION

Descoperiti ca nu aveti nevoie de toate obiectele in care ati investit o gramada de bani si regretati vremurile cand traiul dvs. era mult mai simplu si lipsit de stres. Indiferent de parerile celor din anturaj, nu veti renunta la optimismul din ultimele saptamani. Puteti avea incredere miercuri in amici, mai ales daca acceptati sa le faceti o vizita. Doriti sa faceti noi schimbari in locuinta dvs. joi, dar stiti ca nu va veti descurca fara ajutor. Va este din ce in ce mai greu sa apelati la rude si atunci ii preferati pe vecini. Nativele vor sa fie admirate si sa li se faca declaratii inflacarate.



SAGETATOR

Este necesar sa renuntati la pedepsele verbale pe care le administrati cu foarte mare usurinta celor cu care colaborati ori chiar membrilor familiei. Apar imediat reactii dure. Intrigile de care aflati din intamplare miercuri se intorc impotriva celor care le pun la cale. Nu va bucurati doar pentru ca dvs. considerati ca nu ar fi fost oricum periculoase. Continuati sa faceti excese si nu tineti cont deloc de indicatiile medicilor. Va asumati vineri riscuri mari doar pentru ca nu realizati cat de periculos actionati. Nativele renunta la obisnuintele periculoase si incep o dieta drastica.



CAPRICORN

Primiti mai multe propuneri profesionale decat va asteptati si nu stiti care v-ar avantaja mai mult. Pentru moment, este bine sa nu respingeti nici una inainte de a cere amanunte. Partenerul dvs. de cuplu face brusc miercuri o criza de gelozie, fara sa-si poata motiva atitudinea. Orice ati spune, nu reusiti sa-l convingeti ca nu are dreptate. Reprosuri continue. Pentru a atrage atentia persoanei iubite, vorbiti mult, exagerati prin imbracaminte sau alte mijloace total contraindicate. Va complicati inutil si fara logica. Nativele sunt mai rationale, cu toate ca nu le intrece nimeni in exuberanta.

VARSATOR

Glumele celor din anturaj vi se par fara sare si piper. Luati o atitudine foarte dura atunci cand colegii se refera la dvs. ca la o persoana lipsita de simtul umorului. Chiar daca ati fost deja in concediu, simtiti joi nevoia unei alte relaxari. Aveti senzatia ca lucrati intr-un furnicar si nici acasa nu este o atmosfera mai relaxanta. Pretentiile persoanei iubite va imping vineri sa ripostati cu severitate. Nu mai suportati sa o auziti cum se vaita tot timpul si cum se considera nedreptatita de toti. Nativele vor sa fie independente si lipsite de grija relatiilor amoroase.

PESTI

Dati dovada de mult fler si actionati intr-o maniera admirata de toti colegii. Luati decizii pentru care sunt recompensati marti cei cu care ati colaborat. Altruism mascat, intregul interval. Va simtiti stapanul lumii, doar pentru ca se dovedeste ca ati avut dreptate pe deplin cand ati renuntat la o prietenie din adolescenta. Surprizele vor continua sa apara. Se accentueaza emotiile traite in ultima perioada si va treziti ca aveti adevarate atacuri de panica. Culegeti ce este bine si favorabil din aceste stari exacerbate de viata! Nativele sunt lipsite de emotii ori de dorinte, asa ca par lipsite de viata!