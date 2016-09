Semnificatiile zilei de 17 septembrie

In anul 642 arabii ocupa Alexandria si ard celebra biblioteca de aici.

In 1630 este fondat orasul Boston, Massachusetts.

In 1787 este adoptata forma finala a Constitutiei Statelor Unite ale Americii de catre Conventia Constitutionala din Philadelphia.



In 1939 finlandezul Taisto Mäki devine primul om care a alergat 10.000 de metri in mai putin de 30 de minute – 29:52.6



In 1983 Vanessa Williams devine prima afro-americana Miss America.



In 1991 Linus Torvalds lanseaza prima versiune Linux (Versiuna 0.01).

In 1820 se naste Émile Augier, dramaturg francez; in 1854, David Dunbar Buick – om de afaceri scotiano-american, fondatorul companiei Buick Motor; in 1856, Moses Gaster – istoric literar si folclorist român de etnie evreiasca; in 1881, George Bacovia – poet român, iar in 1902, Aurel Bordenache – pictor, sculptor si grafician român.

In 1823 moare Gheorghe Lazar, pedagog român; in 1965, Alejandro Casona – dramaturg si poet spaniol; in 2000, Dem Radulescu – actor român, iar in 2013, Eiji Toyoda – industrias japonez.