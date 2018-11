,,Săptămâna legumelor şi fructelor donate” la Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias“ din Sascut

Ca în fiecare an, toamna ne dăruiește roadele sale, ne mângâie ochii și ne încântă cu culorile desprinse parcă din povestirile vechi. Anul acesta a fost îngăduitoare cu noi, poposind pe dealurile Siretului cu zile calde și uscate, lăsându-ne să adunăm prea-plinul de roade. Și am adunat din plin, fructe dulci, cu mirosuri îmbătătoare, legume pline de sevă și de gust. Dar nu toată umea are parte de aceste bucurii. Ne-am gândit deci să ne asumăm rolul de purtători de daruri și să împărțim ceea ce noi am primit, cu semenii care sunt în nevoie.

Elevii, inimoși ca de fiecare dată, au adus la școală cartofi și făină de grâu, ardei și mere, fasole albă și frumoasă ca perlele, faină de porumb solar, orez și zahăr. Au pus umărul în organizarea lor responsabilul SNAC din Liceul Tehnologic „Jacques.M.Elias”, prof. Pascu Maria împreună cu directorul unității, Paris Alin-Mihai, dar și profesor Poiată Liliana, profesor Ailoaiei Anca, prof. Răduc Ancuța, prof. Dascălu Aurelia și prof. Ungureanu Adrian.

Eroii însă au fost elevii, cei au adunat toate aceste bunătăți, au făcut pachete și au pornit într-o „călătorie inițiatică”, o călătorie din care s-au întors mai bogați sufletește și dornici să repete oricând experiența. Beneficiarii generozității și empatiei de care ei dau mereu dovadă, au fost familii cu resurse modeste din zona Sascut-Păncești, bătrâni răzbiți de nevoi, dar și colegi de-ai lor aflați în situații mai dificile. Bucuria dăruirii este cu mult mai mare și mai generatoare de sentimente nobile decât bucuria de a primi. Au simțit din plin acest lucru atunci când în ochii bătrânilor au izvorât lacrimi. Îmbrățișările cu iz ușor sărat și cu inimi ce bat mai repede sunt neprețuite.

Să nu uităm deci că suntem membri ai aceleiași comunități și să dăruim. Restul vine de la sine.