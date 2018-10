Semnificatiile zilei de 14 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Standardizarii, marcata in 1960. Data celebreaza infiintarea, in 1946, a Organizatiei Internationale a Standardizarii (ISO). Obiectivul principal al acestei zile este de a creste gradul de constientizare a importantei standardizarii internationale in economia globala si promovarea rolului standardelor internationale in toate sectoarele de activitate. Tema aleqsa pentru acest an este „Standarde Internationale si a IV-a Revolutie Industriala”, cu referire la tehnologiile emergente care estompeaza limitele traditionale dintre lumea fizica, digitala si biologica.

In 1465 este datata prima atestare documentara a cetatii Bucurestilor, ca resedinta domneasca a lui Radu cel Frumos, domnul Tarii Românesti.

In 1789 George Washington proclama prima Thanksgiving Day.

In 1900 iese de sub tipar cartea “Interpretarea viselor” a psihologului Sigmund Freud.

In 1964 Dr. Martin Luther King devine cel mai tanar laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

In 1777 se naste Costache Conachi, poet român; in 1853, Ciprian Porumbescu – compozitor român; in 1927, Roger Moore – actor englez; in 1948, Marian Papahagi – filolog român, critic si istoric literar, iar in 1981, Mihai Morar – prezentator român de televiziune.

In 1857 moare Johan Christian Dahl, pictor norvegian; in 1959, Errol Flynn – actor american; in 1978, Cezar Grigoriu – interpret român de muzica usoara, regizor de teatru si televiziune, iar in 2015, Florenta Mihai – jucatoare de tenis româna.