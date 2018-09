Street FOOD Festival a revenit la Bacău cu peste 40 de vendori și sute de rețete ingenioase

Cu peste 55.000 de gurmanzi fericiți la Street FOOD Festival Bacău 2017, revenirea în sezonul 2018 era firească. Astfel că experiența culinară care a adunat până în prezent peste 20 de ediții delicioase și care a bucurat sute de mii de gurmanzi din România revine în Parcul Mircea Cancicov în perioada 6 – 9 septembrie.

Timp de 4 zile, zeci de bucătari talentați vor fi pe baricade, gata în orice moment, să pregătească mâncăruri care să satisfacă până și poftele celor mai pretențioși gurmanzi. Preparate creative și delicioase vor da culoare și savoare unei locații reprezentative pentru orașul Bacău și vor crea cadrul perfect pentru relaxare alături de activitățile special gândite pentru toate vârstele.

După succesul pe care l-a avut în 2017, când peste 55.000 de oameni s-au adunat în Parcul Mircea Cancicov pentru a se răsfăța cu preparatele celor mai buni chefi, o nouă revenire a Street FOOD Festival în Bacău era inevitabilă. Cele peste 40 de truck-uri cu mâncare prezente vor ademeni publicul cu preparate savuroase și ingenioase, invitându-i pe toți pofticioșii băcăuani să testeze cea mai bună rețeta a relaxării: un preparat delicios, condimentat cu un concert live și garnisit cu un film vizionat la cinema-ul outdoor.

„Anul nu se putea încheia fără ca Bacăul să servească încă o porție din rețeta relaxării pregătită de Street FOOD Festival. Vă așteptăm, dragi gurmanzi, să serviți un preparat cu specific internațional, alături de un concert live sau, de ce nu, un film vizionat la cinema-ul nostru outdoor. Spectacolul culinar se va desfășura în fața ochilor voștri, astfel veți avea oportunitatea de a afla noi tips&tricks și de a descoperi povești interesante de la chefi de excepție. Echipa Street FOOD Festival a călătorit deja prin atât de multe orașe frumoase din țara noastră și abia așteptăm să ajungem din nou în orașul de pe malul Bistriței. Mulțumim pe această cale autorităților care ne-au oferit sprijinul necesar și partenerilor noștri care ne oferă încrederea și susținerea de care avem nevoie pentru a continua. Ne vedem în Parcul Cancicov în perioada 6 – 9 septembrie. Prezența și pofta de mâncare sunt obligatorii.” – Nely Borza, Project Manager Street FOOD Festival.

Lista completă cu toți vendorii prezenți la Street FOOD Festival Bacău este disponibilă accesând: http://streetfoodfestival.ro/street-food-festival-bacau/

Experiența de festival va fi completată și cu ajutorul unui program bine ales la scenă și cinema outdoor.

Ce filme vedem la Street FOOD Festival?

6.09.2018, ora 21:30 – No Reservations

7.09.2018, ora 21:30 – Haute Cuisine

8.09.2018, ora 21:30 – Chef

9.09.2018, ora 21:30 – Big Night

Ce muzică ascultăm la Street FOOD Festival?

6.09.2018 – Ligia Hojda, Firma

7.09.2018 – Soul Serenade, Rockabella, Cuibul

8.09.2018 – Next Ex, Lucia, Grimus

9.09.2018 – Kosmic Blues, Ana and The Changes

Street Food Festival este un eveniment realizat de Agenția Why Not & Flavours, prezentat de Kaufland România, o experiență Staropramen și promovat de Radio Zu.

Eveniment realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și al Consiliului Local.