Ioana Maria Filimon va reprezenta Romania in competitia internationala Miss Tourism Universe 2018 in Beirut

In urma selectiei nationale Miss Tourism Universe Romania 2018, organizata ieri in capitala de catre agentia ExclusivEvent, agentia detinatoare a licentei Miss Tourism Universe 2018 in tara noastra, Ioana Maria Filimon a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei Miss Tourism Universe 2018, competitie care se desfasura in acest an in perioada 8 – 25 septembrie in Beirut, Liban. In competitie vor participa 40 de tari.

Ioana este nascuta in Timisoara si locuieste in Bucuresti, are 2 7 de ani , 7 2 m inaltime iar dimensiunile sale sunt 86-59-94.

Ioana a absolvit Facultatea de Inginerie a Mediului din cadrul Universitatii de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului din Timișoara, master Ingineria Mediului in cadrul Universitatii de Stiințe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului din Timișoara. Ioana vorbeste 1 limba straina, engleza.

Castigatoare a competitiei Miss Romania 2016, Ioana s-a decis sa isi incerce sansele pentru prima data intr-o competitie internationala de frumusete.

Cu o bogata experienta de model pe plan national, Ioana a aparut in numeroase reclamele, pictoriale, emisiuni tv si prezentari de moda.

Ioana a practicat scrima timp de 2 ani si este pasionata de calatorii, plimbari, skijet, arta fotografica si dans. In viitorul apropiat, Ioana isi doreste sa devina o femeie de afaceri de succes si sa deschida un adapost pentru animale.

„Mă simt onorată si mandra să reprezint Romania în competiția internațională de frumusețe Miss Tourism Universe 2018 ce se va desfasura in Liban.

Este prima mea experiență de acest gen iar aceasta competitie va fi o provocare pentru mine. Am o responsabilitatea mare în acest moment promovând imaginea si turismul României, lucru care mă ambiționează sa dau tot ce am mai bun in vederea ocuparii unui loc cât mai bun pe podium.

Le sunt profund recunoscătoare tuturor celor care au avut încredere în mine şi m-au susţinut de la bun început, familiei, prietenilor pentru încredere şi support dar şi agenţiei ExclusivEvent pentru că m-au considerat cea mai potrivită pentru aceasta competitie.” – ne-a declarat Ioana Maria Filimon – Miss Tourism Universe Romania 2018.

„ Ioana este una dintre cele mai frumoase si ambitioase ambasadoare a frumusetii delegate de catre agentia noastra in cei peste 19 ani de activitate. Ioana are frumusetea si calitatile necersare unui model international, pentru a reprezenta Romania cu onoare in Liban si de a se intoarce in Romania cu un loc cat mai bun pe podium! Este un adevarat model demn de urmat de catre toate romancele frumoase care isi doresc sa se remarce in acest domeniu si sa promoveze valorile Romaniei peste hotare!” – ne-a declarat Ernest Hadrian Böhm reprezentantul agentiei ExclusivEvent si presedintele Miss Tourism Universe Romania.

Toti romanii sunt invitati sa viziteze pagina oficiala de Facebook „Miss Tourism Universe Romania”- https://www.facebook.com/miss.tourismuniverse.romania.fan.page – pagina unde vor putea vedea cele mai noi si mai fierbinti poze cu Ioana.