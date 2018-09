Semnificatiile zilei de 3 septembrie

In 1791 are loc Adunarea Nationala care adopta Constitutia ce transforma Franta in monarhie constitutionala.

In 1878 nava britanica de pasageri “SS Princess Alice” se scufunda intr-o coliziune pe raul Tamisa, cu carbonierul “Bywell Castle”, facand 640 de victime – cea mai mare pierdere de vieti omenesti pe Tamisa.

In 1919 Italia introduce votul pentru femei.

In 1941 se foloseste pentru prima oara gazul Zyklon B in lagarul de exterminare Auschwitz, initial pentru exterminarea prizonierilor de razboi sovietici.

In 1953 intra in vigoare “Conventia Europeana a Drepturilor Omului”, semnata la Roma la data de 4 noiembrie 1950.

In 1967 in Suedia are loc devierea traficului de pe stanga pe dreapta – Högertrafikomläggningen.

In 1810 se naste Paul Kane, pictor canadian; in 1875, Ferdinand Porsche – constructor german de automobile; in 1918, Ada Zevin – pictorita româna; in 1937, Maria Ciobanu – solista de muzica populara; in 1965, Charlie Sheen – actor american, iar in 1967, Valeriu Stefan Zgonea – politician român.

In 1658 moare Oliver Cromwell, Lord Protector al Angliei; in 1887, Timotei Cipariu – filolog si lingvist român, unul dintre fruntasii Revolutiei de la 1848 din Transilvania, intemeietor al Societatii „Astra”, iar in 1991, Frank Capra – regizor american.