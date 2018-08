Semnificatiile zilei de 13 august

In 1862 este infiintat Ministerului Afacerilor Straine al României.

In 1894 William Ramsay si John William Strutt, lord Rayleigh anunta la Oxford “descoperirea unui nou gaz: argonul”.

In 1906 este creata Comisia Generala a Sindicatelor din România.

In 1961, in noaptea de 12 spre 13 august, incepe ridicarea Zidului Berlinului, separarea est germanilor de berlinezii din vest, ce va rezista pana la 9 noiembrie 1989.

In 1803 se naste Vladimir Odoievski, filosof si scriitor rus; in 1893, Constantin Brailoiu – etnomuzicolog si compozitor român; in 1896, Roman Gul – scriitor rus; in 1899, Alfred Hitchcock – regizor britanic, iar in 1926, Fidel Castro – avocat si politician cubanez, al 15-lea presedinte al Cubei.

In 1863 moare Eugène Delacroix, pictor, desenator, gravor si litograf francez; in 1910, Florence Nightingale – infirmiera britanica si statistician, precursoarea serviciului sanitar modern; in 1946, Herbert George Wells – scriitor englez, iar in 2001, Manuel Alvar – lingvist spaniol, membru de onoare al Academiei Române.