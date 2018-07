Semnificatiile zilei de 24 iulie

Astazi este Ziua Politiei de Frontiera Române, marcata in 2001. Alegerea acestei date este legata de unirea celor doua structuri graniceresti din Moldova si Tara Romaneasca de catre domnitorul Alexandru Ioan Cuza din data de 24 iulie 1864. Incepand cu luna mai 2008, Dreptcredinciosul Voievod Stefan Cel Mare si Sfant este consfintit ca protector spiritual al Politiei de Frontiera Române. Politia de Frontiera a luat fiinta prin unificarea fostului Comandament National al Granicerilor cu Directia Politiei de Frontiera.

In 1911 este marcata redescoperirea orasului Machu Picchu, considerat “orasul pierdut al incasilor”.

In 1929 intra in vigoare pactul Briand-Kellogg, prin care mai multe state se angajau sa renunte la razboi ca instrument de politica externa.

In 1949 sunt inaugurate primele Gospodarii Agricole de Stat dupa model sovietic.

In 1987 IBM-PC lanseaza DOS Version 3.3.

In 1990 Senatul României adopta proiectul de lege prin care se instituie data de 1 decembrie Ziua Nationala a României.

In 2005 Lance Armstrong castiga Turul Frantei pentru a 7-a oara consecutiv.

In 1802 se naste Alexandre Dumas (tatal), scriitor francez; in 1894, Andrei Otetea – istoric român, membru al Academiei Române; in 1911, Ernesto Sabato – scriitor argentinian; in 1934, Alexandru Jula – interpret român de muzica usoara, iar in 1970, Jennifer Lopez – actrita si cantareata americana.

In 1937 moare Alexandru Obregia, medic român; in 1977, Emil Botta – poet, prozator si actor român de teatru si film; in 1980, Peter Sellers – actor britanic, iar in 1991, Isaac Bashevis Singer – autor polonezo-american, laureat Nobel pentru Literatura in 1978.