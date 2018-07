Horoscopul saptamanii 23 – 29 iulie 2018

Berbec

Inceputul saptamanii iti aduce in atentie relatiile cu strainatatea. Iti poti planifica unele calatorii in tinuturi indepartate, dar se pare ca cele in apropierea casei au mai mult succes. Altii se pot ocupa de forme de instruire necesare locului de munca.

Se pare ca ai ceva restante la capitolul studii, asa incat ocupa-te pe indelete de acest sector.

La serviciu ai multe de facut, insa selecteaza prioritatile. Fii prudent in relatiile colegiale. Ceilalti nu privesc cu ochi buni succesul tau. In zilele de 25 si 26 iulie pot aparea tensiuni in relatiile cu sefii. Acestia iti pot face reprosuri, dar vei reusi sa depasesti totul cu bine. Explica-ti actiunile si atitudinea in cuvinte putine.

In a doua parte a saptamanii, astrele iti trimit in ajutor prietenii si protectorii. Poti afla informatii interesante legate de o relatie sentimentala infiripata de curand. Nu lua de bun chiar tot ce auzi. Organizeaza o mica petrecere pentru cei dragi si lasa grijile deoparte.

Taur

In cazul tau, astrele recomanda pentru inceputul saptamanii chestiunile financiare. Este vorba despre achitarea taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel. Atentie la salariul primit de la un loc de munca! Este posibl ca acesta sa intarzie sau sa se diminueze.

Provocarea majora a urmatoarelor zile consta in gasirea echilibrului intre valorile materiale si cele spirituale. Pentru ca nivelul energiei vitale fluctueaza, ocupa-te doar de treburile usoare.

Miercuri si joi se va accentua dorinta de rafinare sufleteasca. Vizitarea galeriilor de arta, a muzeelor, vizionarea pieselor de teatru sau participarea la seminarii pe teme spirituale sunt cele mai potrivite.

La finalul intervalului analizat apar situatii conflictuale in plan profesional. Fii prudent! Cheful tau de distractii si aventuri ii poate nemultumi pe cei din jur. Pentru altii, copiii si problemele lor sunt in centrul atentiei.

Gemeni

In primele zile ale saptamanii, astrele iti recomanda sa te ocupi de relatiile parteneriale si de colaborarile in care esti implicat sau vrei sa te implici. Se pare ca esti nemultumit de modul cum au evoluat lucrurile intr-un proiect comun, insa problema este doar la tine.

Intervalul 25 – 27 iulie iti aduce in atentie aspectele financiare legate de banii si bunurile altora. Achita-ti taxele, impozitele, datoriile de orice fel sau verifica, daca este cazul, situatia documentelor bancare sau a celor specifice mostenirilor.

Este nevoie de atentie la ce se petrece acasa si cu membrii familiei. Comunicarea este deficitara, una se gandeste si alta se spune. Este posibil ca un membru al familiei sa aiba probleme de sanatate sau de alta natura si sa fii nevoit sa-i acorzi ajutor.

Pentru ultimele zile ale intervalului analizat orienteaza-ti eforturile catre activitati culturale.

Rac



Treburile de la serviciu deschid saptamana pentru tine. Relatiile colegiale lasa mult de dorit, fiind posibile neplaceri de tot felul. Dozeaza-ti eforturile, intrucat organismul tau este obosit. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirugicale in prima parte a saptamanii.

Miercuri si joi sunt posibile dialoguri aprinse cu partenerul de viata. Acesta iti poate reprosa faptul ca in ultima vreme esti mai mult plecat sau ca rezolvi treburile altora in detrimentul celor familiale.

Te poti ocupa si de studii, poate chiar de unele in afara granitelor tarii. Totusi, examenele, interviurile si capacitatea de asimilare a cunostintelor nu sunt sustinute in aceasta perioada. Bine este sa abordezi cu prudenta segmentul educatiei si sa incerci sa eviti deciziile majore.

Relatiile cu anturajul apropiat sunt bune, dar exista si neintelegeri, deoarece mentalul cotidian se afla intr-un con de umbra. La finalul saptamanii se intrezaresc chestiuni financiare.

Leu

Incepi saptamana vesel si bine dispus. Esti pus pe sotii, insa ceilalti nu au chef de glumele tale. In privinta prietenilor, se vor repune in discutie chestiuni mai vechi ce nu au fost intelese corect sau au ramas nerezolvate. De unii prieteni s-ar putea sa te indepartezi si sa te apropii de altii.

Daca esti implicat in organizatii umanitare, s-ar putea sa descoperi lucruri neplacute si sa incerci sa te detasezi. Sau exista si varianta sa aderi la alte grupuri ale caror mentalitati sau scopuri sunt mai apropiate de sufletul tau.

Relatiile sentimentale cunosc suisuri si coborasuri, dar recomandabil este sa nu le dai atentie. Totusi, fii prudent, intrucat dreptatea este de partea celorlalti.

Zilele de 25 si 26 iulie iti aduc multa forfota la serviciu. Relatiile colegiale sunt tensionate, dar bine ar fi sa te ocupi doar de treburile tale si sa nu raspunzi la provocari.

Sanatatea este vulnerabila pe segmentul inimii. Odihneste-te mai mult si foloseste doar remedii naturiste. Spre sfarsitul saptamanii, astrele iti recomanda sa te ocupi de relatiile parteneriale.

Fecioara

Primele zile ale saptamanii iti aduc in atentie treburile gospodaresti. Sunt momente bune pentru curatenii generale, reamenajari interioare sau reparatii curente.

Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, deoarece acorzi prea mult timp activitatilor de la serviciu. In domeniul profesional se vor repune in discutie situatii ce nu au fost depasite corect in alte etape de viata. Poate interveni o restrictionare a indatoririlor sociale sau relatiile cu sefii sa intre intr-un con de umbra. Atentie ca imaginea ta in ochii celorlalti ar trebui imbunatatita.

Mentalul cotidian este destul de confuz, asa incat fereste-te sa iei decizii de orice fel. Poate exersarea lectiei tacerii ar fi cea mai indicata pentru perioada traversata. Relatia cu persoana iubita poate cunoaste ceva fluctuatii, dar sunt pasagere. Spre finalul saptamanii se intrezaresc treburi de rutina. Ingrijeste-ti sanatatea!

Balanta

La inceputul saptamanii esti mai mult pe drumuri. Este posibil sa-ti planifici calatorii atat in interes de serviciu, cat si personale. Totusi, rasturnarile de situatie pot fi frecvente, asa incat verifica atent toate detaliile aferente.

Relatiile cu strainatatea devin ostile, putandu-se reitera situatii trecute ce nu au fost solutionate sau intelese corect. S-ar putea sa afli vesti neplacute legate de cineva drag, dar nu lua de bun chiar tot ce auzi. Gandirea si comunicarea sunt deficitare, asadar evita deciziile sau concluziile.

In zilele de 25 si 26 iulie, cele mai indicate activitati sunt cele casnice. Poti face cu succes curatenii generale, reamenjari interioare sau te poti gandi la achizitionarea unei locuinte noi.

Sfatuieste-te cu membrii familiei in privinta starii tale de spirit. Sufletul tau are nevoie de introspectie si multa liniste. Creativitatea este la cote inalte, iar arta si personajele ei te pot destinde foarte mult.

Scorpion

Saptamana debuteaza cu aspecte financiare. Te poti ocupa de cumparaturile cotidiene sau de verificarea bugetului de venituri si cheltuieli. Cadourile si recompensele pot fi frecvente. Se pot repune in discutie chestiuni financiare legate de taxe, impozite sau datorii de orice fel. Verifica atent documentele ce vizeaza bani si bunuri, deoarece ai putea descoperi nereguli.

Redefinirea scarii valorilor morale si materiale este una dintre lectiile actuale. Zilele de 25 si 26 iulie iti aduc in atentie rudele si prietenii apropiati. Dialogurile cu acestia te pot nemultumi, dar sunt importante. Ai multi sustinatori in toate demersurile tale, dar exista si unele persoane false in jurul tau. Discerne pe indelete sfaturile si indemnurile primite. Actioneaza numai dupa ce esti ferm convins ca te indrepti in directia dorita.

Pentru ultimele zile ale saptamanii, astrele iti recomanda treburile gospodaresti. O reuniune de familie sau rasfoitul unui album cu poze iti pot aduce multa liniste si voie buna.

Sagetator

Inceputul acestei saptamani te aduce in atentia tuturor. Esti vesel, plin de energie si cu mult chef de a rezolva totul. Recomandabil este sa-ti canalizezi eforturile catre relatiile parteneriale si colaborarile in care esti implicat sau vrei sa te implici. Se pare ca in aceste zone se vor repune in discutie etape ramase nerezolvate sau, daca doreai sa lucrezi la un proiect, posibil sa te razgandesti.

Relatia cu partenerul de viata poate cunoaste turnuri deosebite. Pe 25 si 26 iulie sunt posibile cadouri, recompense sau cumparaturi necesare traiului zilnic.

Pe de alta parte, se apropie schimbari importante ale remuneratiei primite de la un loc de munca. In plan profesional, exista in continuare multa forfota. Pozitia ta sociala este controversata, iar ceilalti iti urmaresc indeaproape fiecare pas.

In a doua parte a saptamanii se intrezaresc multe drumuri pe distante scurte. Intalnirile si dialogurile cu neamurile si prietenii apropiati pot fi la ordinea zilei. Nu te baza pe informatiile primite in aceasta perioada, deoarece una se gandeste si alta se spune, iar adevarul este foarte departe.

Capricorn

In primele zile ale saptamanii esti retras si orientat doar catre treburile tale. Unele probleme de sanatate se pot accentua, in special cele legate de sistemul respirator si ficat. Fii atent la toate semnalele organismului si consulta medicul de specialitate.

La serviciu se pare ca unele activitati trebuie reluate, intrucat nu au fost rezolvate corect. Relatiile colegiale devin tesionate, dar incearca sa nu raspunzi la provocari.

Pe 25 si 26 iulie te vei simti bine, stralucind in mijlocul celorlalti. Gandirea si comunicarea sunt umbrite, recomandabil fiind sa eviti deciziile majore sau discutiile in contradictoriu.

Foarte interesanta este in aceasta perioada relatia ta cu strainatatea. S-ar putea sa fii nevoit sa calatoresti departe de tara in scopuri turistice sau pentru studii.

In a doua parte a saptamanii pot aparea chestiuni legate de bani. Sunt posibile cadouri, recompense sau imbunatatiri ale salariului primit de la un loc de munca. Pentru odihna si revigorare, pleaca intr-o mica excursie alaturi cei dragi.

Varsator

Prietenii si protectorii iti sunt alaturi inca de la inceputul saptamanii. Sunt posibile neintelegeri, vesti alarmante legate de bani, dar fii prudent si selecteaza informatiile ce vin catre tine.

Mentalul cotidian este la cote scazute, asa incat vorbeste cat mai putin si strictul necesar. Hotararile importante lasa-le pentru o perioada mai buna.

Relatiile sentimentale pot cunoaste turnuri deosebite. S-ar putea ca o relatie mai veche sa se strice definitiv.

Capitolul financiar este foarte accentuat de catre astre. Beneficiezi de noroc si deschidere la banii si bunurile altora, insa nu incerca sa fortezi nota. Mostenirile si partajele specifice divortului sunt alte subiecte ce iti pot atrage atentia.

In zilele de 25 si 26 iulie, dorinta de retragere din forfota vietii este la cote inalte. Sanatatea devine vulnerabila.

In a doua parte a saptamanii te vei simti mai bine, revenind in mijlocul celorlalti cu mult entuziasm.

Pesti

Domeniul profesional deschide saptamana pentru tine. Sunt posibile dialoguri aprinse cu un sef, insa sunt momente pasagere. Se pare ca vei fi nevoit sa-ti orientezi eforturile in sectorul casei si familiei. Exista chestiuni legate de bunuri patrimoniale ce nu au fost solutionate corect in trecut, iar acum incepe o perioada buna de a le rezolva. Un membru al familiei poate avea probleme de sanatate. Acorda-i ajutorul, dar ocupa-te mai intai de treburile tale.

Relatiile parteneriale sunt interesante si ai putea primi oferte bune de colaborare. Deciziile majore lasa-le pentru o perioada mai buna. Zilele de 25 si 26 iulie sunt potrivite pentru intalniri si dialoguri cu prietenii. Retine sfaturile si indemnurile primite.

Spre sfarsitul saptamanii, astrele iti recomanda odihna si introspectie. Se pot accentua problemele legate de sistemul circulator. Foloseste doar remedii naturiste pentru imbunatatirea starii tale generale.