Semnificatiile zilei de 18 iulie

In anul 64 Roma este cuprinsa de un incendiu de proportii, eveniment de care imparatul Nero se foloseste pentru a incepe persecutia asupra crestinilor.

In 1898 Marie si Pierre Curie anunta descoperirea unui nou element chimic pe care propun sa se numeasca polonium.

In 1925 Adolf Hitler publica manifestul sau personal, intitulat Mein Kampf.

In 1955 ia fiinta Adunarea Parlamentara a NATO.

In 1969 incep lucrarile pentru constructia barajului Brazi-Valea Neagra in cadrul sistemului hidrotehnic Runcu-Baia Mare.

In 2007 un Airbus A320 al companiei TAM se loveste de o cladire a aeroportului Congonhas din Sao Paulo, incident in urma caruia mor peste 200 de perspane.

In 1635 se naste Robert Hooke, astronom si fizician englez; in 1659, Hyacinthe Rigaud – pictor francez; in 1845, Tristan Corbière – poet francez; in 1868, Miron Cristea (Elie Cristea) – primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, prim-ministru al României; in 1918, Nelson Mandela – primul presedinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1993; in 1967, Vin Diesel – actor american, iar in 1977, Andreea Raicu – manechin si prezentator TV.

In 1817 moare Jane Austen, scriitoare engleza ; in 1938, Regina Maria (Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg) – soția lui Ferdinand I, regele României; in 2009, Petre Alexandrescu – istoric român, iar in 2010, Mircea Micu – poet, prozator si dramaturg român.