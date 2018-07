Cum putem depăși frica la volan

Găsești mereu scuze să nu conduci sau să nici nu termini școala de șoferi? Frica la volan este un sentiment puternic, dar care poate fi depășit. Iată ce ai de făcut.

Frica la volan poate apărea în două situaţii: Fie ai reuşit să iei permisul de conducere şi îţi este teamă să conduci maşina, fie îţi doreşti să conduci maşina, dar îţi este teamă că nu te vei descurca, aşa că, amâni să obţii permisul de conducere.

Această acțiune, condusul, este astăzi o necesitate. Cu această problemă, frica la volan, se confruntă multe persoane după diferite experiențe.

Cel mai mare obstacol, este să vorbească și recunoască această teamă. Acest sentiment este susținut de un studiu cu 88 de voluntari, iar participanții au descris adesea sentimentul de rușine asociat cu dificultatea în condus, ceea ce îi oprește să vorbească cu prietenii și familia despre problema lor (Taylor, Deane, Podd, 2010).

Cu cât ai mai mare nevoie de acest lucru, cu atât frustrarea crește, pentru că într-o agitație continuă a vieții, este destul de greu să depinzi de cineva care să „te plimbe” la nevoie cu mașina.

Cum ar fi să îți duci singură copilul la grădiniță? Cum ar fi să te duci singură acolo unde ai nevoie și când dispui tu, de acest timp?

Pe lângă abilități cum ar fi atenția concentrată, distributivă, orientarea în spațiu, coordonare vizual-motorie, la volan, mai avem nevoie de un aspect foarte important: încrederea în sine!

Știi că ai o frică de volan dacă ce ai luat permisul de conducere, eviţi să conduci maşina.

Dacă găseşti motive credibile atât pentru tine, cât şi pentru cei din jurul tău (ex: nu am încălţările potrivite, nu am ochelarii de vedere/soare la mine, nu mă simt bine, mă doare capul, îmi este rău de la…, am de trimis mail-uri pe drum, etc) atunci sigur sunt scuze pentru a evita adevărata problemă.

Cum se manifestă frica de volan

În primul rând, simți că nu ești atentă cât ar trebui. Îți tremură mâinile, corpul.

Când știi că urmează să conduci (fie și pe distanțe scurte), ai o stare de neliniște, iar când mergi cu viteză, simți că nu poți deține controlul, sau că te deranjează stomacul.

Atunci când pe traseu întâlnești o succesiune de curbe, intri într-o stare de panică. Deseori te gândești că nu poți fi atentă simultan la toți stimulii de pe traseu și să schimbi vitezele în același timp.

Interesecțiile îți creează neliniște, panică, iar dacă ești în trafic aglomerat, simți că îți crește pulsul și apare starea că nu știi ce să mai faci.

Atunci când trebuie să parchezi mașina în locuri aglomerate, intri în panică, iar dacă motorul mașinii se oprește în pantă sau în intersecții, pulsul crește, starea de panică apare.

Te gândești că poate lovești mașina, te gândești că altcineva te poate accidenta în trafic și apare teama de mașinile de pe sensul opus (în special de camioane). Și, cel mai important: apare des sentimentul de rușine.

Cum apare frica de a conduce mașina

Această frică apare dacă îți imaginezi că nu te vei descurca la volanul mașinii, iar drept rezultat ajungi să eviți să obții permisul. Există și situațiile în care am avut un eveniment rutier care ne-a marcat/ traumatizant.

Se poate întâmpla ca la începutul șolii de șoferi să subapreciem condusul, ulterior văzând că implică multe procese cognitive și aspecte tehnice, instalându-se în consecință panica și neîncrederea în sine la volan.

Se poate întâmpla ca în timpul școlii de șoferi să ne descurcăm bine, dar după ce am luat permisul de conducere, să fim asistați în dreapta de cineva apropiat (prieten, tată sau soț) care „uită” că și el a fost începător și are pretenții de la tine ca și cum ai fi șofer cu experiență.

Astfel, poate avea reacții negative (orice mică greșeală pare catastrofală, oprirea motorului mașinii în intersecție se lasă cu țipete și reproșuri), iar în scurt timp apare neîncrederea în sine si rezultă frica de a mai conduce mașina (sentimentul de rușine asociat cu gandirea „eu nu sunt în stare să conduc”).

Cum remediem această frică

Pentru a depăși teama de volan, putem face câteva exerciții utile care, cu răbdare, ne vor aduce rezultatele sperate.

În primul rând, exersează în dreapta, prin observarea a cât mai multor stimuli (pietoni, manevrele mașinilor, semnalizări, puncte de reper). Apoi, fii atentă la stilul de condus al instructorului și anticipează-i mișcările.

Găsește-ți o motivație de a pleca la drum (să îți vezi părinții, să ajungi într-un loc dorit, să te întâlnești cu o persoană dragă), iar înainte de a pleca la drum, vizualizează drumul pe care îl vei parcurge într-o manieră pozitivă.

Înainte de a pleca la drum, fă câteva exerciții de respirație, astfel încât să îți liniștești ritmul interior și să pleci la drum, cu calm. De asemenea, cunoașterea funcționalității mașinii, a noțiunilor elementare contribuie la creșterea sentimentului de siguranță.

Dacă nu reușești singură, este posibil ca neîncrederea în propria persoană, care apare de data aceasta la volanul mașinii, să aibă amprente mai adânci și în mai multe planuri ale vieții.

Pentru a remedia această frică, poți apela la un psihoterapeut și cu competențe în psihologia transporturilor astfel încât să te poată ajuta în aspecte precum: înțelegerea fricii, concentrarea, practicare mindfulness, gândirea sănătoasă și creșterea încrederii în tine.

Sursa: www.psychologies.ro