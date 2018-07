Semnificatiile zilei de 16 iulie

In 1054 are loc Marea Schisma dintre bisericile crestine occidentale si bisericile orientale de rit bizantin.

In 1264 are loc prima mentiune documentara a orasului Bistrita.

In 1544 este tiparita, la Sibiu, prima carte in limba româna, “Catehismul românesc”.

In 1661 sunt emise primele bancnote din Europa, de catre banca suedeza “Stockholms Banco”, numite Kreditivsedlar.

In 1921 are loc primul “Congres al medicilor din România”, prezidat de prof. dr. Ioan Cantacuzino, in perioada 16 – 23 iulie.

In 1961 atleta Iolanda Balas, multipla campioana, stabileste cel de-al 14-lea record mondial al sau la saritura in inalțime – 1,91 m, intr-un concurs desfasurat la Sofia, Bulgaria.

In 1992 are loc prima sedinta a Consiliului National al Audiovizualului, cand este ales presedintele CNA, in persoana lui Titus Raveica.

In 1999 moare John F. Kennedy Jr., in urma prabusirii in Oceanul Atlantic al avionului Piper Saratoga pe care il pilota.

In 1723 se naste Joshua Reynolds, pictor britanic, primul presedinte al Royal Academy of Arts; in 1872, Dimitrie Anghel – poet si prozator, reprezentant al simbolismului român; in 1911, Ginger Rogers – actrița si dansatoare americana; in 1976, Serban Huidu – fost realizator român de radio si televiziune, iar in 1990, James Maslow – actor, cantaret, model si dansator american.

In 1896 moare Edmond de Goncourt, scriitor, critic literar, critic de arta si publicist francez, fondatorul Academiei Goncourt; in 1943, Eugen Lovinescu – critic si istoric literar român, cel mai de seama critic literar dupa Titu Maiorescu; in 1999, Dan Sava – comedian român, membru al grupului de umor Vacanta Mare, iar in 2012, Jon Lord – muzician britanic, membru al trupei Deep Purple .