Semnificatiile zilei de 13 iulie

In 1878 se semneaza Tratatul de la Berlin, moment in care puterile europene redeseneaza harta Balcanilor – Serbia, Muntenegru si România devin complet independente de Imperiul Otoman.

In 1897 inceteaza fortat expeditia polara cu balonul cu gaz a cercetatorilor suedezi Salomon August Andrée, Nils Strindberg si Knut Fraenkel, dupa doar 2 zile in aer; dupa mai bine de 30 de ani, doi pescari de pe baleniera Bratvaag descopera corpurile celor 3 expeditionari, perfect conservate in gheata.

In 1908 sunt acceptate, pentru prima data, femei la competitiile Jocurilor Olimpice moderne.

In 1928 Matei Ghica stabileste 8 recorduri mondiale la concursul automobilistic de la Monthelery din Franta.

In 1930 este organizat primul Campionat Mondial de Fotbal, la Montevideo, Uruguay.

In anul 100 i. Hr. se naste Iulius Cezar, general roman, om de stat, consul si autor notabil de proza latina; in 1527, John Dee – matematician, astronom, astrolog, geograf si alchimist englez; in 1940, Patrick Stewart – actor american; in 1942, Harrison Ford – actor American; in 1953, Violeta Dinescu – pianista si compozitoare româna, iar in 1972, Gabriela Vrânceanu-Firea – editor-prezentator de televiziune si politician român.

In 1793 moare Jean-Paul Marat, medic, filozof si om de stiinta francez de origine elvetiana si revolutionar francez; in 1921, Gabriel Lippmann – fizician francez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1908; in 1957, Constantin Balmuș – filolog român; in 1954, Frida Kahlo – pictorita Mexicana; in 2011, Cornel Fugaru – solist si compozitor de muzica usoara român, iar in 2015, Ildikó Tordasi – floretista maghiara, campioana olimpica la Montréal 1976.