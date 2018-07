Cum să îţi educi inteligent copilul

Pregăteşte-l pe cel mic pentru viitor, dezvoltă-i respectul de sine şi ai grijă să crească frumos. Consecinţele actelor tale de acum se vor răsfrânge asupra lui toată viaţa.

Dacă vrei să-ţi pregăteşti copilul pentru viitor, trebuie să-l ajuţi să-şi dezvolte o imagine de sine puternică şi mai ales pozitivă. La fel de importante sunt însă şi autodisciplina (ceea ce adesea le lipseşte), aptitudinile sociale şi emoţionale şi simţul responsabilităţii (de la vârste cât mai fragede). Trebuie să începi din timp să lucrezi la toate aceste aspecte, chiar de când cel mic merge la grădiniţă şi începe să intre zilnic în contact cu persoane din afara familiei. Este o responsabilitate enormă şi o misiune destul de greu de realizat. Noi îţi aratăm cum te ajută pe tine şi mai ales pe copilul tău educaţia bazată pe inteligenţa emoţională.

Principii pentru fiecare zi

Educaţia bazată pe gestionarea sentimentelor nu este doar o modă sau un simplu instrument al psihologilor, ci este o metodă eficientă de a-ţi folosi cunoştinţele şi talentul pentru a avea o relaţie bună cu copilul tău. În acest tip de educaţie nu faci altceva decât să-ţi foloseşti cunoştinţele şi abilităţile afective pentru a-l învăţa cum să reacţioneze la situaţiile sociale. Trebuie să ţii cont de câteva lucruri care te vor ajuta să gestionezi corespunzător relaţia cu cel mic.

Construieşte-i de mic stima de sine

Laudă-l pentru fiecare lucru bun pe care îl face, indiferent de cât de nesemnificativ pare, dar mai ales pentru efortul pe care îl face pentru a-l realiza. Cel mic are nevoie de încurajarea ta permanentă.

Evită să îi faci morală. O abordare pozitivă va avea rezultate mult mai bune. Explică-i cum vrei să facă un lucru, nu-l critica pentru că a greşit

Ascultă-l indiferent ce spune. Fă-l să înţeleagă că îţi pasă şi că ceea ce are de spus este foarte important. Încearcă să-l tratezi ca pe un egal. Copilul va reacţiona pozitiv la acest tip de atitudine

Nu-l jigni niciodată. Nu-i spune că este cel mai leneş copil din lume sau că nu-l duce capul. Copiii rămân marcaţi de astfel de etichete şi ajung să se comporte ca atare

Evită să-l pedepseşti când este foarte mic. Copilul nu va înţelege motivul pentru care o faci şi va rămâne speriat şi nu va învăţa nimic din această experienţă

Îmbrăţişează-l cât de des poţi. Nu subestima puterea dragostei de mamă. Acest gest simplu îl va face să se simtă iubit şi în siguranţă, ceea ce îi va duce la creşterea respectului de sine

Fii răbdătoare şi perseverentă

După cum bine ştii, pentru a-ţi ajuta copilul să înveţe şi să-şi rezolve problemele în mod eficient şi să ia decizii responsabile ai nevoie de timp. Mai întâi trebuie să-şi însuşească un ansamblu complex de aptitudini. Deşi toţi le vor dobândi până la urmă, pentru o parte dintre ei este mai simplu decât pentru ceilalţi. Aşa cum anumiţi copii învaţă singuri să citească, iar alţii suferă de dislexie, unii îşi formează aceste deprinderi sociale în mod natural, sub îndrumarea adultului, iar altora le este greu să citească diversele semne, să înţeleagă problemele legate de relaţii şi să se exprime într-un fel care să le permită să-şi atingă scopurile. Aceşti copii suferă de un tip de dislexie socială, care îi împiedică să-şi desfăşoare viaţa normal. Aşa cum un copil dislexic are nevoie de mai mult timp şi depune un efort suplimentar pentru a învăţa să citească, un copil cu dislexie socială are nevoie de aceeaşi perioadă şi nivel de efort pentru a dobândi aptitudinile sociale. Dacă la micuţul tău observi o astfel de problemă, vei avea nevoie de timp suplimentar pentru a-l ajuta să-şi dezvolte aptitudinile sociale. Este important să fii îngăduitoare când puiul tău descoperă aceste deprinderi şi, de asemenea, să ai şi tu răbdare în procesul de învăţare a acestor noi metode de educaţie. Nu este tocmai indicat să cedezi nervos şi să începi să ţipi de câte ori face vreo greşeală. Şi, mai ales, ţine minte, răbdarea trebuie să fie însoţită de perseverenţă.

Flexibilitatea, cheia succesului

Ştim că eşti foarte ocupată şi că de cele mai multe ori nu-ţi vezi capul de treabă. Am putea să te sfătuim să încetineşti ritmul, să-ţi faci mai mult timp pentru copiii tăi, pentru tine, să te opreşti să admiri florile din parc şi ziua frumoasă de primăvară. Din păcate nu este aşa de simplu, aşa că ai nevoie de creativitate şi flexibilitate în viaţa de familie. Poţi exersa aptitudinile sociale ale copilului tău în timpul mesei, când mergeţi la cumpărături, când staţi la coadă să vă cumpăraţi bilet la ultimul desen animat apărut în cinematografe sau când eşti cu el în maşină în drum spre grădiniţă. Dar dacă întâmpină orice fel de problemă, trebuie să-ţi faci timp să o rezolvi. Cel mai bine este să integrezi abordarea educaţiei bazate pe inteligenţa emoţională în stilul tău de viaţă, în loc să recurgi la schimbări dramatice. Şi pentru asta ai nevoie de flexibilitate. Ar fi ideal să îţi concepi propriile metode pentru educaţia bazată pe inteligenţa emoţională.

Comunicarea şi învăţarea spontană

Comunicare este principalul mijloc prin care micuţul tău dobândeşte experienţele sociale. Tu eşti prima persoană care poate contribui la dezvolatarea acestei laturi a copilului tău, care se va îmbunătăţi pe tot parcursul vieţii sale. Din momentul în care cel mic descoperă că toate obiectele, fenomenele, acţiunile, însuşirile au un nume, stă în puterea ta să îl înveţi să interacţioneze cu tot ce se întâmplă în jurul lui. Cu timpul, puiul tău va ajunge să verbalizeze o mare parte din ceea ce vede şi simte şi va învăţa noţiuni evaluative precum bine şi rău. Progresele legate exprimarea şi înţelegerea vorbirii sunt evidente de pe la doi anişori, când cel mic începe să fie curios şi întrebări precum „Ce este asta?“ şi „De ce?“ apar din ce în ce mai des în vocabularul lui. Acesta este şi momentul în care trebuie să încerci să-i explici pe înţelesul lui cum funcţionează relaţiile sociale. Povesteşte-i despre grădiniţă, despre copiii cu care se joacă, spune-i poveşti, ia-l cu tine la cumpărărturi, lasă-l să interacţioneze cu persoane necunoscute. Copilul ascultă, observă şi învaţă spontan o mulţime de lucruri şi nu vei avea probleme cu el atunci cînd va merge la grădiniţă şi va trebui să stea câteva ore fară tine, printre necunoscuţi.

Dezvoltă-i capacitatea de a lega prietenii

Nu-l lăsa pe copilul tău să fie influenţat de stereotipuri. Nu-i impune un anumit tip de copil cu care să se joace. Nu este indicat să-i interzici să-şi aleaga parteneri de joacă. Ai încredere în instinctele lui şi lasă-l să se joace şi să împartă jucăriile cum vrea el. Rasismul şi discriminarea se învaţă acasă, aşa că nu contribui la ele. Crează-i micuţului tău ocazii. Mergi cu el în parc, la locuri de joacă amenajate, la teatru de păpuşi. Ajută-l să cunoască şi alţi oameni decât colegii de grădiniţă şi vecinii. Înscrie-l să facă un sport sau un instrument muzical. Va putea să-şi lărgeacă cercul de prieteni şi capacitatea lui de adaptare la mediu va creşte semnificativ. Învaţă-l să se poarte prietenos cu ceilalţi copii, chiar dacă altcineva îi vrea jucăria preferată sau s-a aşezat pe leagănul verde din parc pe care îl iubeşte atât de mult. Ajută-l să înţeleagă că felul cum se poartă cu ceilalţi influenţează relaţiile lui de prietenie. Şi mai ales, nu uita: copiii nu vor să fie diferiţi, nu vor decât să fie la fel ca toţi prietenii lor de joacă, aşa că temperează-ţi dorinţa de a face din puiul tău un copil deosebit şi unic. Nu vei face decât să-i creezi frustrări în relaţiile cu cei de vârsta lui!

În educaţia copilului tău ţine cont de următoarele aspecte:

Fii conştientă de propriile sentimente şi de cele ale copilului tău

Manifestă empatie şi încearcă să înţelegi şi punctule de vedere al micuţului tău

Păstrează-ţi echilibrul şi fă faţă impulsurilor emoţionale şi comportamentale. În momente de criză nu este indicat să te pierzi cu firea şi să-ţi verşi nervii asupra copilului

Construieşte-ţi planuri pozitive în care să-l incluzi pe cel mic. Dacă-ţi petreci mai mult timp alături de el poţi crea o legătură afectivă care te va ajuta enorm în educaţia lui

Foloseşte aptitudini sociale pozitive în relaţiile cu ceilalţi, pentru că tu eşti principalul model pe care îl are copilul tău şi de cele mai multe ori reacţionează la influenţa mediului aşa cum te-a văzut pe tine că faci

Sursa: www.csid.ro