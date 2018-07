Semnificatiile zilei de 11 iulie

Astazi este Ziua Mondiala a Populatiei si Ziua Mondiala a Ciocolatei.

Ziua Mondiala a Populatiei a fost marcata in 1989, la recomandarea Consiliului Director al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Data a fost aleasa spre a marca atingerea cifrei de 5 miliarde a populatiei globale, la 11 iulie 1987. Organizatia Natiunilor Unite estimeaza o crestere a populatiei de pana la 10 miliarde in 2050, cu o sporire anuala de 1,1%. Un ritm ridicat al cresterii este sesizat, in primul rand, in Africa, Asia si America Latina, in timp ce populatiile sunt stabile sau in descrestere in Europa.

Ziua Mondiala a Ciocolatei a fost initiata in Franta, in 1995. Istoria ciocolatei incepe cu mai bine de 2000 de ani in urma cand Cristofor Columb gaseste arborele de cacao, cultivat in America de Sud. Asadar, acesta poate fi considerat punctul zero al fericirii induse de catre acest aliment delicios, bogat in magneziu, anandamide si feniletilamina, toate responsabile pentru imbunatatirea starii de spirit si a cresterii nivelului endorfinelor. Ciocolata a fost consumata pentru prima data in 1674, sub forma de rulouri si prajituri. In 1795, doctorul Joseph Fry din Bristol, inventa o masina cu vapori pentru a inmuia boabele de cacao, ceea ce a dus fabricarea ciocolatei la scara mare. In 1874, Fry & Sons incepe sa vanda „Ciocolata delicioasa de mancat”, despre care se crede ca a fost prima tableta de ciocolata. In anii ’90, ciocolata isi dovedeste popularitatea ca produs, dar si succesul in lumea afacerilor. Consumul mondial anual de boabe de cacao este de aproximativ 600.000 de tone, iar consumul de ciocolata pe cap de locuitor este in crestere.

In 1714 Dimitrie Cantemir este ales membru de onoare al Academiei din Berlin.

In 1801 astronomul francez Jean-Louis Pons descopera prima sa cometa din cele 36 pe care le va descoperi timp de 27 de ani, ramanand in istorie drept cel mai prolific in descoperirea cometelor.

In 1940 România se retrage din Liga Natiunilor (Societatea Natiunilor).

In 1888 se naste Carl Schmitt, filozof german; in 1913, Teofil T. Vescan – fizician si pedagog român; in 1934, Giorgio Armani – creator italian de moda; in 1955, Mariana Buruiana – actrita româna; in 1955, Maria Dragomiroiu – interpreta româna de muzica populara; in 1959, Suzanne Vega – cantareata americana, iar in 1990, Caroline Wozniacki – jucatoare daneza de tenis de camp.

In 1593 moare Giuseppe Arcimboldo – pictor italian; in 1937, George Gershwin – compozitor, pianist si dirijor american; in 1989, Sir Laurence Olivier – actor si regizor britanic, iar in 1995, Mihai Botez – matematician si disident român.