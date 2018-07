Semnificatiile zilei de 6 iulie

Astazi este Ziua Internationala a Sarutului, scopul sau fiind acela de a apropia cat mai mult oamenii.

Un singur sarut are puterea de a face pe oricine sa se indragosteasca de o persoana, iar primul sarut nu s-ar uita toata viata. Semnificatia sarutului este diferita in functie de zonele de pe glob. Astfel, un sarut poate exprima sentimente de dragoste, pasiune, afectiune, respect, prietenie sau noroc. Originea sarutului dateaza inca din preistorie. Primul sarut din istoria cinematografiei a fost filmat in 1896, de catre William Heisse, iar cel mai celebru sarut din filme este cel dintre Clark Gable si Vivien Leight din pelicula „Pe aripile vantului”. Kama Sutra descrie 31 de tipuri de sarut, insa cel mai popular din intreaga lume ramane cel frantuzesc. Acest fel de apropiere a buzelor mai poarta si denumirea de „legatura sufletelor”.

In 1600 Mihai Viteazul se intituleaza intr-un hrisov „domn al tarii Românesti si Ardealului si a toata tara Moldovei”, confirmand astfel si documentar prima unire politica a celor trei tari române.

In 1785 Dolarul american este ales in unanimitate ca moneda nationala a SUA, fiind prima data cand un stat adopta un sistem de moneda zecimal.

In 1885 savantul francez Louis Pasteur foloseste pentru prima data vaccinul antirabic pe pacientul Joseph Meister, un baiat care fusese muscat de un caine turbat.

In 1957 jucatoarea americana de tenis Althea Gibson devene prima sportiva de culoare care castiga trofeul Wimbledon la simplu feminin.

In 1907 se naste Frida Kahlo – pictorita mexicana; in 1923, Constantin Balaceanu-Stolnici – medic si politician român, membru de onoare al Academiei Române; in 1946, George W. Bush – al 43-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii; in 1946, Peter Singer – filosof australian; in 1951, Adrian Iorgulescu – compozitor român, iar in 1982, Ionut Rada – fotbalist român.

In 1535 moare Thomas Morus, umanist si politician englez, sfant in bisericile catolica si anglicana; in 1893, Guy de Maupassant – scriitor francez; in 1962, William Faulkner – scriitor american; in 1971, Louis Armstrong – muzician american de jazz; in 2005, Claude Simon – scriitor francez, laureat Nobel pentru Literatura in 1985, iar in 2009, Vasili Aksionov – scriitor rus.