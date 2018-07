Semnificatiile zilei de 5 iulie

In anul 328 are loc inaugurarea oficiala a podului lui Constantin cel Mare de la Sucidava (Corabia), construit peste Dunare, de catre arhitectul Theophilus Patricius.

In 1865 este impusa prima limita de viteza din lume, de 2 mile pe ora, in Marea Britanie.

In 1946 sunt prezentati primii bikini din lume, la Paris.



In 1958 are loc prima ascensiune a varfului Gasherbrum I – al 11-lea ca inaltime din lume.



In 1996 se naste Dolly, prima oaie clonata din lume.

In 1833 se naste Visarion Roman, publicist si om politic român, membru corespondent al Societatii Academice Române; in 1879, Dwight F. Davis – tenisman si politician American, renumit pentru crearea celebrei competitii sportive ce-I poarta numele, Cupa Davis; in 1880, Constantin Tanase – actor de revista si scriitor român; in 1889, Jean Cocteau – scriitor francez; in 1968, Radu Stefan Mazare – politician român, iar in 1980, Eva Green – actrita franceza.

In 1936 moare Cezar Papacostea, filolog clasicist de origine aromâna, scriitor si traducator, membru corespondent al Academiei Române; in 1969, Leo McCarey – regizor american, iar in 1999, Liviu Petrescu – critic, istoric literar si eseist român., membru al Academiei Române.