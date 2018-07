Semnificatiile zilei de 4 iulie

In 1776 este adoptat documentul numit “Declaratie de independenta a Statelor Unite ale Americii” prin ratificarea sa de catre Congresul Continental, prima entitate conducatoare a noului stat creat.

In 1827 este abolita sclavia in statul New York.

In 1864 se infiinteaza, prin decret domnesc, Universitatea din Bucuresti ce reunea intr-un singur corp facultatile de Drept, Stiinte si Litere, avandu-l ca prim rector pe juristul Gh. Costaforu.

In 1876 este creata, la Bucuresti, “Societatea nationala de Cruce Rosie a României”, care, la 23 august acelasi an, va fi recunoscuta de Comitetul International al Crucii Rosii de la Geneva.

In 1928 in Marea Britanie este acordat dreptul deplin de vot pentru femei.

In 1950 emisie pentru prima data postul de radio Europa Libera.

In 1957 se infiinteaza, la Bucuresti, “Arhiva Nationala de Filme”.

In 1960 este arborat noul steag american, in urma admiterii statului Hawaii ca cel de-al 50-lea stat al SUA, in august 1959.

In 1790 se naste George Everest, geograf englez; in 1865, Victor Babes – bacteriolog si morfopatolog român, fondator al scolii românesti de microbiologie, membru al Academiei Române; in 1886, Alice Calugaru – poeta româna; in 1927, Gina Lollobrigida – actrita italiana, iar in 1960, Cristina Topescu – editor si prezentator de televiziune.

In 1921 moare Antoni Grabowski, inginer chimist polonez; in 1934, Marie Curie – om de stiinta de origine poloneza, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1903 si pentru Chimie in 1911, iar in 2003, Barry White – cantaret american.