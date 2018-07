Horoscopul saptamanii 2 – 8 iulie 2018

Berbec

Prietenii si prietenia capata noi valente pentru tine, incepand cu aceasta saptamana. Cu toate ca astrele nu-ti dau inca frau liber la acest capitol, raze minunate si binevenite imbunatatesc mult situatia. Ar fi bine, totusi, sa te desprinzi de persoanele care te necajesc prea mult.

Pe 3 si 4 iulie se pot ivi situatii dinamice la locul de munca. Si sanatatea este vizata in aceste zile, dar sunt momente trecatoare. Spre sfarsitul saptamanii te vei simti mai bine, vei dori compania celorlalti, dar si activitati antrenante. Odihneste-te si evita stresul si spatiile aglomerate!

Taur

In primul rand, cariera si imaginea ta in societate sunt temele principale din primele zile ale saptamanii. Este bine sa observi punctele tari si pe cele slabe ale acestor sectoare de viata si sa trasezi un plan de imbunatatire. Numai tu esti artizanul vietii tale, astfel ca acum este momentul sa preiei fraiele a tot ce doresti sa schimbi.

Zilele de 3 si 4 iulie iti aduc in preajma prieteni, dar si sustinatorii din segmentul profesional. Schimbul de amabilitati si informatii este binevenit pentru toata lumea. Finalul saptamanii este potrivit odihnei si plimbarilor usoare in aer liber.

Gemeni

Recomandabil este sa-ti faci planuri pentru calatorii si excursii la inceputul saptamanii. Personalitatea ta sclipeste, iar comunicarea primeste raze minunate, ajutandu-te sa vorbesti cu multa arta. A viziona o piesa de teatru, un film bun sau o galerie de arta ar fi activitati potrivite.

Pe 4 si 5 iulie esti preocupat de cariera si de imaginea publica. Cateva neplaceri, dar sunt trecatoare. Weekendul iti aduce discutii si intalniri interesante cu prietenii, in care factorul sufletesc este la cote inalte. Odihneste-te si nu pleca urechea la toate informatiile vehiculate in preajma ta!

Rac



Mantia divina te inconjoara, oferindu-ti o aura misterioasa si farmecatoare in acelasi timp. Capitolul financiar incepe sa se imbunatateasca, atat cat sa-ti dea incredere in viitor. Se vor ivi binevoitori care sa te sprijine in a-ti mari bugetul de venituri. Apar ceva cheltuieli, dar rezonabile.

In zilele de 4 si 5 iulie esti preocupat de filozofie, domenii spirituale sau de calatorii, studii si cercetari. Plimbarile in locuri deosebite, meditatia in locuri sfinte sau lecturarea unei carti deosebite ar fi cele mai indicate. Weekendul te invita la activitati sociale.

Leu

Relatiile parteneriale, domeniile oculte, mostenirile, elevarea spirituala, un adevarat amalgam de stari si evenimente caracterizeaza aceasta saptamana. Dorinta de a-ti infrumuseta si rafina trupul si sufletul devine o preocupare majora.

In zilele de 4 si 5 iulie sunt posibile activitati legate de chestiuni financiare, cu accent pe banii proveniti de la altii. Cheltuieli diverse, dar ai suficienti bani pentru toate.

Insa vor exista momente in care te vei desprinde, aparent, de planul fizic, orientandu-te catre orizonturi spirituale. Weekendul este potrivit activitatilor recreative.

Fecioara

Saptamana debuteaza cu multa munca la serviciu, dar si acasa in plan personal ai treburi restante ce nu trebuie neglijate. Organizeaza-ti timpul si resursele, astfel incat sa rezolvi totul cu bine. Fii prudent si in privinta sanatatii, pentru ca se vor evidentia afectiuni mai vechi sau mai noi.

Pe 3 si 4 iulie intervin aspecte parteneriale. Sunt posibile discutii aprinse cu partenerul de viata sau colaboratorii. Evita provocarile celorlalti! Sunt momente pasagere, usor de rezolvat.

Finalul saptamanii aduce cheltuieli comune cu altii, fie pe facturi, taxe, mosteniri, fie pe activitati distractive.

Balanta

Se pare ca, orice altceva apare in jurul tau, gandurile iti vor fi indreptate catre aventuri, distractii si iubiri in primele zile ale saptamanii. Tipic naturii tale schimbatoare, te plictisesti repede de tot si treci la un alt subiect. Noroc ca astrele vegheaza atent asupra ta si iti mai tempereaza elanul, chiar daca nu-ti prea convine acest lucru.

Pe 3 si 4 iulie, starile sufletesti fluctueaza destul de mult, recomandabila fiind retragerea din cotidian si meditatia atenta la tot ce se petrece in jurul tau. La sfarsitul saptamanii au succes activitatile comune cu ceilalti.

Scorpion

La inceputul saptamanii esti preocupat cu treburile casnice. De asemenea, este rost si de dialoguri cu membrii familiei. Predomina aspectele legate de patrimoniu, mosteniri, problemele celor dragi.

Pe 4 si 5 iulie ai chef de distractii, aventuri sau te gandesti la persoana iubita si la copii. Sfarsitul saptamanii aduce provocari la locul de munca. Este posibil sa lucrezi mult, suplimentar, ba chiar sa participi la reuniuni profesionale de anvergura. Fii prudent si dozeaza-ti eforturile, deoarece sanatatea este vulnerabila!

Sagetator

Intalnirile si dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat sunt frecvente in primele zile ale saptamanii. Este bine sa-ti selectezi informatiile aflate si unele intalniri, pentru ca te vor obosi mult si pe deasupra sunt inutile. Ar fi bine sa te desprinzi de unii care doar profita de pe urma ta.

Zilele de 3 si 4 iulie aduc treburi gospodaresti si dialoguri importante cu membrii familiei. Se pot lamuri aspecte patrimoniale, care implica cheltuieli comune.

Sfarsitul saptamanii este favorabil distractiilor, aventurilor impreuna cu persoana iubita si copiii. Chiar si un hobby este binevenit.

Capricorn

Saptamana debuteaza cu preocupari legate de bani. Capitolul financiar incepe sa primeasca raze astrale minunate, dar discrete. O mana nevazuta te ajuta, linistindu-ti sufletul si ameliorandu-ti putin situatia financiara. Sunt posibile mosteniri sau vesti legate de acestea.

Pe 3 si 4 iulie ar fi nevoie sa faci drumuri scurte sau sa te intalnesti cu persoanele din anturajul apropiat. Vorbeste putin despre tine si slabiciunile tale. Unii te pot intelege gresit.

Sfarsitul saptamanii ar fi bine sa-l petreci acasa, alaturi de membrii familiei. Treburile gospodaresti le poti desfasura usor si cu spor.

Varsator

Incepi saptamana cu chef de viata, dornic de a rezolva treburile restante si de a fi in mijlocul celorlalti. Relatiile primesc raze astrale minunate, astfel ca teatrul va fi la el acasa.

Pe 3 si 4 iulie sunt posibile cadouri sau recompense banesti. Oricum chestiunile financiare vor fi la ordinea zilei. Fii prudent la cheltuieli!

Finalul saptamanii iti aduce intalniri, dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat, dar si excursii sau mici calatorii pentru a rezolva diverse. Tine cont de conflictele mocnite, ascunse: iti pot subimna atat sanatatea, cat si imaginea sociala!

Pesti

Starile sufletesti tensionate persista in primele zile ale saptamanii. Sunt fondate, dar totul se poate depasi cu rabdare si discernamant. Fiind foarte sensibil la mediul inconjurator, binevenite ar fi plimbarile in aer liber sau meditatia in locuri sfinte.

Pe 3 si 4 iulie te vei simti mai bine, revenind la starea ta caracteristica de pace si liniste. In urmatoarele zile, chestiunile financiare predomina. Poti primi cadouri, recompense banesti, oricum lucruri care te bucura mult. La locul de munca apar ceva modificari benefice, atat cat sa-ti dea curaj sa mergi mai departe.