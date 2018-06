Semnificatiile zilei de 20 iunie

Astazi este Ziua Mondiala a Refugiatilor, adoptata de Adunarea Generala a ONU, in anul 2000. Refugiatul este persoana care, de cele mai multe ori, din cauza unor stari conflictuale, este fortat sa-si paraseasca tara natala.

In cazul refugiatilor statele au obligatia de a le oferi protectie impotriva returnarii in tara de origine, acces efectiv si neingradit la procedura de azil, precum si o serie de forme de asistenta – materiala, medicala, sociala. In prezent exista peste 22 de milioane de refugiati in intreaga lume. Jumatate din populatia refugiata in 2016 sunt copii separati de familie, devenind, astfel, extrem de expusi riscului de exploatare si de abuz.

In 1928 are loc, la Bucuresti, primul concurs national de decatlon.

In 1940 se inaugureaza Institutul de Antropologie, intemeiat prin stradaniile doctorului Francisc Iosif Rainer, denumit astazi Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” al Academiei Române.

In 1955 are loc cea mai indelungata eclipsa totală de soare a secolului, cu o durata de 7 minute si 8 secunde, vizibila in Filipine.

In 1996 Berlinul devene oficial unul din sediile ONU, gazduind 2 institutii ale organizatiei: Voluntarii ONU si Secretariatul Conventiei-Cadru asupra schimbarilor climatice.

In 1909 se naste Errol Flynn, actor american; in 1917, Iosif Constantin Dragan – publicist si eseist român; in 1950, Lionel Richie – cantaret american, iar in 1967, Nicole Kidman – actrita australiana.

In 1870 moare Jules de Goncourt, scriitor francez; in 1962, Victor Papacostea – istoric român; in 1966, Georges Henri Lemaître – fizician belgian; in 1995, Emil Cioran – eseist si filosof român, iar in 2015, Angelo Niculescu – fotbalist, antrenor român.