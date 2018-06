Semnificatiile zilei de 19 iunie

In 1906 se deschide, in parcul din Dealul Filaretului (actual „Carol I”), „Expoziția generala româna”, dedicata implinirii a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I.

In 1930 canadianul Robin Beardmore efectueaza primul zbor cu planorul peste Canalul Mânecii.

In 1983 se inaugureaza podul rutier de la Agigea, cu o lungime totala de 300 m si patru benzi de circulatie.



In 2001 se redeschide pentru public Muzeul figurilor de ceara (Grevin) din Paris, după șase luni de lucrări de restaurare, primele de la inaugurarea sa în 1882.



In 2003 este lansata versiunea in limba româna a Wikipedia.

In 1623 se naste Blaise Pascal, matematician, fizician si filosof francez; in 1899, George Calinescu – critic si istoric literar, dramaturg, poet si prozator român; in 1941, Irina Petrescu – actrita româna; in 1972, Andrei Duban – actor român de teatru si film; in 1977, Maria Cioncan – atleta româna, iar in 1996, Larisa Iordache – gimnasta româna de talie mondiala.

In 1956 moare Thomas J. Watson Sr., primul presedinte al IBM; in 1993, William Golding – scriitor englez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1983; in 2013, James Gandolfini – actor american, iar in 2016, Mihnea Berindei – istoric român.