Horoscopul săptămânii 18-24 iunie 2018

Berbec

Saptamana debuteaza cu multa munca la serviciu, dar si acasa in plan personal. Sunt posibile situatii spectaculoase, incheieri de conturi si deschiderea altora noi, mult mai potrivite si profitabile. Sanatatea primeste sprijin astral, insa problemele de fond capata o turnura aparte.

Pe 21 si 22 iunie, relatiile parteneriale sunt foarte tensionate, existand riscul unor destramari ale colaborarilor vechi sau chiar al desfacerii unei casnicii. Fii prudent si tine cont de spusele celorlalti, evitand totodata sa fortezi nota de a tine langa tine oameni si situatii care nu-ti mai sunt de folos si pe deasupra te necajesc.

Finalul saptamanii contureaza cheltuieli, discutii despre bani si bunuri.

Taur

Inca de la inceputul saptamanii esti preocupat de relatiile sentimentale, pentru ca vor aparea turnuri, in care factorul neprevazut isi va face de cap.

In zilele de 21 si 22 iunie, activitatile din sfera muncii se intetesc si probabil ca vei fi nevoit sa te descurci mai mult singur. Evita discutiile contradictorii cu sefii si colegii de munca! Sunt relatii tensionate si fragile deocamdata.

Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului urogenital, insa nu sunt recomandate analizele, consultatiile medicale si interventiile chirurgicale in zilele mentionate.

Finalul saptamanii aduce activitati comune cu altii si dialoguri parteneriale.

Gemeni



Diverse rasturnari de situatie se pot petrece in segmentul domestic. Posibil sa fii nevoit sa te ocupi urgent de treburi gospodaresti restante, reparatii sau de nevoile unui membru al familiei.

Este bine sa tii cont ce de cele sugerate de sufletul tau si sa ai incredere in intuitia ta. In zilele de 21 si 22 iunie, iti vine cheful de distractii si amor. Prietenii iti pot pune bete in roate, dar dorinta este atat de mare si totul in jur atat de fascinant, ca vei depasi orice obstacol fara probleme. Totusi, fii prudent si evita excesele sau aventurile frivole.

Sfarsitul saptamanii iti aduce in atentie sarcinile de lucru de la serviciu, dar si niscai probleme de sanatate.

Rac

Comunicarea, relatiile cu neamurile, drumurile si studiile pe termen scurt vor fi abordate intr-o noua maniera, incepand din aceasta saptamana. Ai forta si stralucire in cuvinte, astfel ca vei fi urmarit si ascultat cu interes.

Pe 21 si 22 iunie vei fi nevoit sa te ocupi de treburile gospodaresti si de relatiile cu membrii familiei. Ar fi bine sa-ti imbunatatesti conditiile de locuit, sa repari ce este necesar si totodata sa stai de vorba cu cei dragi pentru a le afla problemele. Ai sanse sa-i sprijini, iar ei la randul lor te vor aprecia pentru asta.

Finalul saptamanii este potrivit activitatilor recreative alaturi de cei dragi. Un adevarat carusel de stari si evenimente!

Leu

Chestiunile finaniciare, bunurile materiale si tot ce tine de moravuri vor suferi o reala transformare inca din primele zile. Oricum surprizele fericite vor fi frecvente. Exista si ceva umbre, insa deocamdata sunt la distanta.

Pe 21 si 22 iunie sunt posibile drumuri scurte, discutii aprinse cu persoanele din anturajul apropiat, impunandu-se multa prudenta si discernamant. Evita escaladarea conflictelor si vorbele sterile mai ales pe 22 iunie.

Weekendul aduce treburi gospodaresti si intalniri cu membrii familiei. In mod special persoanele varstnice au nevoie de sprijinul tau moral si material.

Fecioara

Personalitatea ta se va face remarcata in primele zile ale saptamanii, astfel ca farmecul tau va atrage in preajma admiratori si sustinatori importanti.

Intervalul 21 – 22 iunie aduce preocupari financiare serioase. Sunt posibile cheltuieli mari, neplanuite fie pentru a rezolva chestiuni profesionale urgente, fie pentru a ajuta pe cineva drag. Fii prudent, pentru ca este rost de pierderi, frauda, minciuni. Rezuma-te la cheltuieli strict necesare si evita investitiile pe termen lung. Veniturile tale sunt fluctuante si in orice moment te poti trezi cu pierderi iremediabile.

La sfarsitul saptamanii se intrezaresc intalniri si dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.

Balanta

Inceputul saptamanii iti aduce stari interioare confuze, dar in acelasi timp, o descatusare de energii, ce stagnau de mult timp in sufletul tau. Te vei simti mai usurat, ca si cum ai scapat de o mare povara.

Perioada cuprinsa intre 21 si 22 iunie te predispune la implicare in diverse activitati mai mult sau mai folositoare tie. Selecteaza atent prioritatile si lasa-i pe ceilalti sa-si rezolve singuri problemele. Sanatatea este vulnerabila in continuare, astfel ca odihna, relaxarea pe malul apelor, compania oamenilor dragi si de incredere sunt binevenite.

In weekend apar cheltuieli, dar vin si castiguri, favoruri sau cadouri de buna calitate.

Scorpion

Saptamana debuteaza alaturi de prieteni. In acest sector se pot petrece lucruri deosebite, ale caror ecouri se vor resimti mult timp. Recomandabil este sa profiti de aceste momente si sa adopti o atitudine fata de aceste persoane, total diferita de pana acum. Oricum, schimbarea in acest sens se va produce.

In zilele de 21 si 22 iunie sunt posibile stari interioare confuze, ingrijoratoare. Sunt fondate, deoarece la locul de munca exista conflicte nerezolvate, iar sanatatea ridica si ea probleme de ceva timp. Insa astrele iti vor trimite raze minunate, in a doua parte a zilei de 23 iunie si te vei linisti.

In weekend, ocupa-te de tine si de activitati recreative.

Sagetator

Cariera si imaginea in societate vor fi mult rascolite in primele zile ale saptamanii. Sunt posibile discutii aprinse cu sefii si autoritatile, dar le vei depasi cu prudenta si discernamant.

Intervalul 21 – 22 iunie iti aduce in preajma prieteni, care iti vor oferi sfaturi de exceptie, ce te vor calauzi spre noi orizonturi. Totusi, unii te-ar putea necaji prin remarcile sau gesturile lor, astfel ca vei decide sa renunti rapid la cei care depasesc o anumita limita personala. Evita sa discuti cu altii despre slabiciunile sau planurile tale de viitor.

Weekendul aduce dorinta de interiorizare, stari sufletesti confuze si ganduri nelinistitoare vizavi de cele petrecute in ultimele zile.

Capricorn

Unii te-ar putea considera o adevarata calauza spirituala la inceputul saptamanii, astfel ca ar fi bine sa oferi o impresie buna si sfaturi pertinente. Calatoriile in strainatate si studiile pe termen lung reprezinta subiecte importante, la care ar fi bine sa te gandesti pe indelete.

Intervalul 21 – 22 iunie aduce rasturnari de situatie in domeniul profesional. Relatiile cu sefii si autoritatile devin foarte tensionate, iar reprosurile vor fi frecvente. Totusi, tine cont de cele aflate de la altii, pentru ca orice informatie, aparent banala, contine un sambure de adevar folositor tie in aceasta perioada.

Weekendul iti aduce in preajma prieteni.

Varsator

Subiectele tabu, latura oculta a vietii si transformarea personala sunt accentele majore in primele zile ale saptamanii. Chestiunile legate de mosteniri, banii altora sau informatiile secrete vor fi frecvente. Ceva in atitudinea ta fata de aceste sectoare ale vietii se va modifica definitiv si in chip remarcabil.

Pe 21 si 22 iunie, dorinta de rafinare sufleteasca este la cote inalte, iar vizitarea locurilor sfinte, lecturarea unei carti sau vizionarea unui film cu subiecte spirituale sunt cele mai indicate. Se recomanda prudenta, daca esti nevoit sa calatoresti, pentru ca sunt posibile neplaceri serioase.

La finalul saptamanii vei fi inconjurat de multa lume.

Pesti

Relatiile parteneriale si parteneriatele in general sunt foarte dinamice in primele zile ale saptamanii. Cu toata bunavointa si sacrificul impus – aspecte tipice tie, nu vei putea ramane indiferent la ce se petrece in aceasta zona.

Zilele de 21 si 22 iunie iti aduc oportunitatea de a analiza in taina tot ce se petrece in jurul tau, obtinand informatii secrete, de mare folos. De asemenea, ar fi bine sa te ocupi si de chestiunile financiare privitoare la achitarea facturilor sau datoriilor de orice fel. Evita sa oferi bani, bunuri sau cadouri persoanelor care doar profita de pe urma ta.

Sfarsitul saptamanii aduce chef de plimbari in locuri indepartate.