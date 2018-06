Semnificatiile zilei de 13 iunie

In 1932 se infiinteaza “Institutul de Biooceanografie” din Constanta.

In 1941, in noaptea de 12 spre 13 iunie, sunt deportati in Siberia peste 31.000 locuitori din Basarabia si Bucovina de Nord.

In 1952 Gheorghe Cucu realizeaza primul zbor din România cu un planor, pe o distanta de 300 km, ruta Cluj-Silistea-Buzau.

In 1965 echipa Rapid Bucuresti cucereste, pentru a treia oara, Cupa de Cristal, decernata celei mai bune echipe de pe continent la volei masculin, in finala “Cupei campionilor europeni” desfasurata la Bruxelles.

In 1990 incepe represiunea violenta a ceea ce s-a numit „Fenomenul Piata Universitatii” si incepe cea de-a treia mineriada din anul 1990, cea mai sangeroasa dintre toate.

In 2004 un meteorit de 4 kg loveste o locuinta din Noua Zeelanda.

In 1831 se naste James Clerk Maxwell, fiziciansi chimist britanic; in 1865, William Butler Yeats – poet irlandez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1923; in 1888, Fernando Pessoa – poet si scriitor portughez, reprezentant al modernismului lusitan; in 1909, Eugen A. Pora – zoolog, ecofiziolog si oceanograf român, membru al Academiei Române; in 1959, Klaus Iohannis – fost primar al Sibiului, actualul presedinte al României; in 1980, Sarah Connor – cantareata germana, iar in 1986, Ashley Olsen – actrita americana.

In 1972 moare Nicolae Tautu, poet român; in 1980, Nicolae Margineanu – profesor de psihologie, iar in 2012, William Standish Knowles – chimist american, laureat Nobel pentru Chimie in 2001.