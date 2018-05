Stresată? Anxioasă? Agitată? Iată cum îți regăsești starea de calm

Echilibrul emoțional pare un lux pe care nu ni-l mai putem permite în ritmul pe care îl impune societatea și pe care majoritatea îl acceptă fără prea multă împotrivire. Avem nevoie de calm mai mult decât oricând, dar cum să ni-l (re)găsim? Iată câteva sfaturi utile.

Responsabilitățile multiple, task-urile nesfârșite, căutarea asiduă a succesului, transformă starea emoțională într-un carusel dificil de oprit.

Explozia emoțională este rezultatul ciocnirii dintre mediul extern și propriile butoane vulnerabile, iar amplitudinea reacției este direct proporțională cu numărul erorilor noastre (deseori, firești) de percepție.

Deseori calmul este înlocuit de frustrare, teamă, furie, disperare sau neputință. Acestea preiau controlul asupra ta, încât produc impresia că „viața te trăiește pe tine”, și nu „tu îți trăiești viața”.

Efectele se propagă în lanț și pot genera o serie de dificultăți precum suprasolicitarea, irascibilitatea, conflicte acasă sau la locul de muncă, îndepărtarea de ceilalți, și nu de puține ori afectează sănătatea.

În cele din urmă poate aparea resemnarea, ce funcționează pe principiul „asta este, trebuie să îmi duc crucea”, și înrobește ființa umană, îi îngrădește creativitatea și găsirea unor soluții adecvate și asumate.

Ce se întâmplă când îți pierzi calmul?

Emoțiile intense sunt percepute deseori ca fiind negative, fiindcă produc disconfort. De fapt, acestea funcționează ca un sistem de alarmă pentru a atrage atenția asupra propriilor nevoi.

Rolul primar al emoțiilor este unul adaptativ, crucial pentru supraviețuire, însă puțini se raportează la emoții în acest fel.

Explicația este cât de poate de simplă: pe parcursul vieții deprindem mecanisme ineficiente de gestionare a emoțiilor, ce ne țin departe de nevoile emoționale de bază.

Spre exemplu, atunci când organismul are nevoie de hrană, stomacul emite semnale specifice foamei, iar dacă nu ne ocupăm corespunzător de această nevoie, apar semnale și mai evidente, care, în timp, se pot transforma în afecțiuni gastrice.

Cam la fel se întamplă și atunci când sunt frustrate nevoile emoționale: când nu ne simțim în siguranță, înțeleși, valorizați, tratați cu respect sau afecțiune, primim semnale precum neliniștea, frustrarea, furia, teama, panica, descurajarea sau tristețea.

Prin ignorare, indicatorii mai devreme menționați pot lua forma depresiei, anxietăți, insomiei, burnout-ului sau dependențelor.

Cum poti regăsi calmul folosind cea mai valoroasă resursă: pe tine

Mai întâi, evită să iei decizii majore sau să acționezi atunci când emoțiile se află „la butoane”. Așteaptă ca intensitatea să scadă fără a intra în alertă sau defensivă (studiile arată că emoțiile nu trăiesc în corp mai mult de 60-90 secunde, dacă nu emitem gânduri despre ele).

Acceptă-ți emoțiile, apropie-te de ele și află care este mesajul lor. Oprește-te puțin atunci când le simți și intră în contact cu tine.

Caută să înțelegi de ce ai nevoie și negociază satisfacerea nevoilor tale, ținând cont de datele realității.

Evită să rămâi în mod exclusiv centrată pe sine (această atitudine egocentrică produce posesorului multă suferință). Dezvoltă-ți flexibilitatea gândirii, privește situația din perspective diferite. Comunică onest și caută soluții funcționale.

Dalai Lama transmite o concluzie simplă dar esențială: „Dacă problema are o soluție, nu are rost să te îngrijorezi, iar dacă problema nu are nicio soluție, la ce bun să te îngrijorezi?”. În majoritatea cazurilor avem însă de ales.

Puțini stiu că „nimic nu trebuie” în această lume, și tot ce facem reprezintă o alegere mai mult sau mai puțin conștientă. Nu aștepta ca ceilalți să îți satisfacă nevoile înainte de a o face chiar tu.

Dacă identifici că ai nevoie să comunici mai bine, să îți gestionezi furia, să gestionezi mai bine stresul, să împiedici escaladarea conflictelor, poți acționa în acest sens, întrucât accesul la dezvoltare este facil.

Nu în ultimul rând, oferă-ți timp, identifică activitățile care îți fac plăcere (inclusiv pe cele simple) și experimentează-le în mod constant.

Fie că îți face bine să mergi în natură și te bucuri de peisaj, să asculti muzică, să te vezi cu cei apropiați, să faci sport sau să folosesti tehnici de relaxare, mindfulness sau yoga, prioritizează-le în viața ta.

Amintește-ți că tot ce îți oferi va fi răsplătit prin starea de bine pe care o cauți.

Sursa: www.psychologies.ro