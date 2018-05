Semnificatiile zilei de 17 mai

Astazi este Ziua Internationala Impotriva Homofobiei si Transfobiei si Ziua Mondiala a Telecomunicatiilor si a Societatii Informationale.

Ziua Internationala Impotriva Homofobiei si Transfobiei a fost initiata in 2005, data la care, in 1990, homosexualitatea este scoasa de pe lista bolilor de catre OMS. In aceasta zi se doreste punctarea contributiei pe care persoanele cu aceasta orientare sexuala o aduc societatii. Aceasta zi este o oportunitate de a atrage atentia tuturor asupra violentei si discriminarii cu care se confrunta minoritatile gay. Este o zi de sustinere a diversitatii si libertatii de exprimare.

Ziua Mondiala a Telecomunicatiilor si a Societatii Informationale este marcarta in 1969, cand a fost semnata prima Conventie Internationala a Telegrafului si a fost creata Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor – ITU. Scopul acestei zile este de a constientiza posibilitatile pe care utilizarea tehnologiilor informationale si comunicatiilor – TIC – le poate aduce intregii societati. ITU este este impartita in trei sectoare: Standardizarea in Telecomunicatii (ITU-T), Radiocomunicatii (ITU-R) si Dezvoltarea Telecomunicatiilor (ITU-D).

In 1395 are loc Batalia de la Rovine, una dintre cele mai importante batalii din istoria Tarii Românesti.

In 1792 este infiintata bursa de pe Wall Street – cel mai important sediu al bursei mondiale.

In 1957 regizorul Ion Popescu-Gopo este premiat la Cannes cu Marele Premiu Palme d’Or pentru scurt metraj, pentru filmul de desen animat “Scurta istorie”.

In 1995 Constantin Lacatusu devine primul român care ajunge pe cel mai inalt varf al lumii, Everest, cu 8.848 m inaltime.

In 1901 se naste Pompiliu Constantinescu, critic literar român; in 1904, Jean Gabin – actor francez; in 1936, Dennis Hopper – regizor si actor american; in 1949, Gelu Colceag – regizor si actor român, iar in 1961, Enya (Eithne Ni Bhraonain) – solista vocala irlandeza.

In 1510 moare Sandro Botticelli, pictor al Renasterii Florentine; in 2012, Donna Summer – cantareata americana, iar in 2017, Viktor Gorbatko – cosmonaut rus.