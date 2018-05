Semnificatiile zilei de 16 mai

In 1792 este inaugurat Marele Teatru La Fenice – Teatrul Fenix – din Venetia, cu o opera de Giovanni Paisiello.

In 1881 compania germana Siemens & Halske pune in functiune, la Berlin, primul tramvai electric din lume.

In 1929 are loc prima editie a Academy Awards – Premiile Oscar – la Hollywood, California.

In 1960 fizicianul American Theodore Maiman produce primul laser in laboratoarele de cercetare Hughes din Malibu, California.

In 1972 se inaugureaza “Sistemul hidroenergetic Portile de Fier I”, cu o putere de 1050 MW in partea româneasca si tot atat in partea iugoslava, finalizandu-se, astfel, lucrarile incepute in septembrie 1964.

In 1975 alpinista nipona Junko Tabei devene prima femeie din lume care a urcat pe Everest.

In 1990 se infiinteaza Serviciul de Protectie si Paza din România.

In 2002 Marlene Dietrich devine cetatean de onoare al Berlinului, la 10 ani de la stingerea sa din viata.

In 1718 se naste Maria Gaetana Agnesi, matematiciana italiana; 1886, Florica Cristoforeanu – cantareata de opera; in 1905, Henry Fonda – actor american, tatal actritei Jane Fonda; in 1951, Christian Lacroix – designer francez; in 1953, Pierce Brosnan – actor american; in 1966, Janet Jackson – cantareata americana; in 1973, Tori Spelling – actrita americana; in 1974, Laura Pausini – cantareata italiana; in 1981, Marius Niculae – fotbalist român, iar in 1986, Megan Fox – actrita si fotomodel american.

In 1830 moare Jean Baptist Fourier, matematician francez; in 1954, Vladimir Ghica – print român, detinut politic; in 1980, Marin Preda – scriitor român, membru al Academiei Române; in 1997, Puiu Călinescu – actor român, iar in 2013, Heinrich Rohrer, fizician elvețian, laureat Nobel pentru Fizica in 1986.