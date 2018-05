Semnificatiile zilei de 13 mai

In 1888 este abolita sclavia, in Brazilia, printr-un pasaj din Lei Áurea – “Legea de aur”.

In 1905 Margareta Geertruida Zelle apare pentru prima data in Paris ca dansatoarea “Mata Hari”, dansul sau cu voalul avand un mare succes inca de la inceput.

In 1960 incepe prima ascensiune a varfului Dhaulagiri, Nepal – cel de-al 7-lea munte ca inaltime din lume.

In 1982 are loc, la Roma, o tentativa de asasinare a Papei Ioan Paul al II-lea, de catre turcul de extrema dreapta – Mehmet Ali Ağca.

In 1995 britanica Alison Hargreaves, in varsta de 33 de ani, devine prima femeie care cucereste Everestul fara oxigen sau ajutor de la serpasi.

In 1717 se naste Maria Terezia a Austriei, imparateasa a Sfantului Imperiu Roman; in 1840, Alphonse Daudet, scriitor francez; in 1882, Georges Braque – pictor francez; in 1904, Elvira Godeanu – actrita româna de teatru si film; in 1938, Ludovic Spiess – tenor român; in 1950, Stevie Wonder – cantaret si compozitor american; in 1968, Oana Sârbu – cantareata si actrita româna de film, iar in 1986, Robert Pattinson – actor, manechin si muzician englez.

In 1961 moare Gary Cooper, actor american; in 1974, Stephan Roll (Gheorghe Dinu) – poet si prozator român; in 2008, Colea Rautu – actor român de teatru si film, iar in 2010, Alexandru Sever – prozator si dramaturg român.