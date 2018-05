Semnificatiile zilei de 7 mai

In 1877 România adera la Conventia de la Geneva privind Crucea Rosie Internationala.

In 1895 are loc demonstratia functionarii primei statii de radioreceptie, de catre savantul rus Aleksandr Popov.

In 1925 se infiinteaza Camerele de Comert si de Industrie din România.



In 1986 Echipa de fotbal Steaua Bucuresti cucereste, pentru prima data in istoria fotbalului românesc, Cupa Campionilor Europeni, invingand in finala echipa spaniola “FC Barcelona” cu cu 2–0, prin performanta unica in lume a lui Helmut Duckadam de a apara 4 lovituri de la 11 metri.



In 2003 Herta Müller primeste Premiul de literatura pentru autori de limba germana acordat de Academia de Stiinte si Literatura din Mainz.

In 1711 se naste David Hume, filosof scotian; in 1833, Johannes Brahms – compozitor, pianist si dirijor german; in 1840 Piotr Ilici Ceaikovski – compozitor rus; in 1901, Gary Cooper – actor american; in 1924, Matty Aslan – regizor si scenarist român de film de animatie, iar in 1933, Silvia Popovici – actrita româna.

In 1825 moare Antonio Salieri, compozitor si dirijor italian; in 1937, George Topirceanu – poet român; in 1938, Octavian Goga – poet, dramaturg si om politic român, iar in 2007, Octavian Paler – prozator, eseist, reputat jurnalist si editorialist român, comentator al fenomenelor politice si culturale românesti.