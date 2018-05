Semnificatiile zilei de 2 mai

Astazi, in România, este sarbatorita Ziua Nationala a Tineretului, instituita in 2004. Scopul activitatilor desfasurate cu aceasta ocazie este de a creste gradul de implicare al tinerilor in viata sociala si culturala, dar si de familiarizare a lor cu notiuni ca voluntariat, parteneriat si participare. Voluntariatul este o atitudine europeana care a inceput sa conteze inclusiv pe piata fortei de munca din România, orele de voluntariat fiind considerate experienta in domeniu.

In 1968 este lansat cel de-al doilea program al Televiziunii Române – TVR 2.

In 1989 este marcat inceputul caderii Cortinei de fier odata cu deschiderea frontierei dintre Ungaria si Austria si demontarea gardului de sarma ghimpata de la Hegyeshalom.

In 2011 teroristul Osama bin Laden, fondator si lider al-Qaida, este ucis de catre fortele speciale americane din Abbottabad, Pakistan, in cursul operatiunii cu numele de cod “Neptune Spear”.

In 1772 se naste Novalis (Friedrich Leopold von Hardenberg), poet german; in 1802, Heinrich Magnus – chimist si fizician german; in 1940, Ion Lotreanu – poet, prozator si eseist român; in 1946, Octavian Andronic – caricaturist si jurnalist român; in 1955, Donatella Versace – designer italian, iar in 1975, David Beckham – fotbalist englez.

In 1519 moare Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer si arhitect renascentist italian; in 1857, Alfred de Musset – poet, dramaturg si prozator francez; in 1972, J. Edgar Hoover – primul director al FBI; in 2003, George Tarnea – poet român, iar in 2017, Abelardo Castillo – scriitor argentinian.