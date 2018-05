Horoscopul saptamanii 30 aprilie – 6 mai 2018

Berbec

La inceputul saptamanii esti nevoit sa achiti diverse facturi, datorii sau sa te ocupi de relatiile cu institutii financiare. Se pare ca a sosit momentul sa te ocupi de acte necesare fie dobandirii unor bunuri, fie pentru contractarea unui credit. Deocamdata ar fi bine doar sa te informezi, sa-ti regandesti planurile financiare si sa lasi in saptamanile urmatoare actiunea propriu-zisa. La serviciu este multa forfota, pentru ca esti solicitat de sefi si colegi in treburi stringente. Prudenta, intrucat este posibil sa-ti pierzi credibilitatea si apoi pozitia dintr-un grup de lucru.

Taur

Se contureaza modificari in relatiile parteneriale, de aceea ar fi bine sa observi incotro bate vantul schimbarii. Perioada este favorabila numai unei analize privitoare la colaborarile in care esti implicat sau doresti sa te implici, dar si pentru a studia pe indelete relatia cu partenerul de viata. Pregateste-te de actiuni marete in comun cu altii! Miercuri si Joi apar cheltuieli pe taxe, facturi, insa pot intra in discutie si partajele sau mostenirile. Finalul saptamanii este potrivit activitatilor culturale, dar si dialogului cu persoane aflate in strainatate.

Gemeni

Ai multe de facut la serviciu, dar persista senzatia de mers in gol. Se intrezaresc noutati in plan profesional, de aceea nu pune baza pe ce a fost sau pe ce este inca. Ingrijeste-ti sanatatea, pentru ca se pot evidentia afectiuni ale sistemului renal, ale coloanei vertebrale si ale segmentelor gatului. Ti-ar prinde bine trasarea unui plan de consultatii, analize medicale sau interventii chirurgicale dupa caz. Relatiile parteneriale sunt amestecate, astfel ca sunt posibile rasturnari de situatie bulversante. La sfarsitul saptamanii intervin cheltuieli importante.

Rac

Este multa forfota in plan sentimental, astfel ca sunt sanse sa te avanti in prima idila posibila. Controleaza-ti starile si ai rabdare ca evenimentele sa-si urmeze cursul firesc. Atmosfera de la locul de munca este buna, insa in fundal domneste discordia, mai ales din partea femeilor. Fii prudent in zilele de 2 si 3 Mai, pentru ca fluctuatiile emotionale sunt mari si poti lua decizii pripite. Sanatatea este vulnerabila, dar cu putin efort si bunavointa vei depasi totul cu bine. In weekend se intrezaresc activitati comune cu altii.

Leu

Atentia si eforturile iti sunt indreptate mai mult spre casa si familie. Vin vremuri domestice noi, insa deocamdata se simt la nivel subtil. Rezolva cu atentie si rabdare sarcinile cotidiene si indatoririle profesionale, pentru ca iti vor veni satisfactii si din aceste directii. Miercuri si Joi se vor ivi situatii disonante atat intr-o relatie sentimentala, cat si in relatia cu copiii. Prudenta si discernamant! Tentatiile sunt mari si paguboase pe termen lung. A doua parte a saptamanii aduce multa munca la serviciu si relatii colegiale provocatoare.

Fecioara

Este multa agitatie in preajma ta in prima parte a saptamanii. Prieteni, rude, simple cunostinte te vor cauta fie pentru a le oferi un sfat, un sprijin moral sau material, fie pur si simplu doresc sa mai schimbe o vorba cu tine despre subiectele cotidiene, de larg interes. Cateva probleme pot aparea dinspre segmentul familial. Fii intelegator cu membrii familiei, chiar daca ei te provoaca in diverse moduri. Este vorba mai mult de rezolvarea unor conflicte vechi, iar felul lor de a-ti atrage atentia este, deocamdata, unul neplacut. Rezerva momente pentru odihna!

Balanta

Preocuparile financiare sunt o tema importanta. La prima vedere esti nemultumit de veniturile obtinute din activitatea profesionala, dar in umbra se traseaza alte variante de castig. Totul este sa ai incredere si rabdare. Deocamdata, descurca-te cu ce ai si foloseste strictul necesar. Pe 2 si 3 Mai sunt posibile discutii si intalniri cu persoanele din anturajul apropiat. Nu lua de bun chiar tot ce ti se spune si mai ales vorbeste numai la obiect, fara a povesti despre tine si intentiile tale. Calatoriile pe distante scurte vor fi frecvente, atat in scop personal, cat si profesional.

Scorpion

Esti pus pe fapte mari in primele zile ale saptamanii. Insa luni este bine sa-ti temperezi elanul si sa te ocupi numai de activitati usoare si bine cunoscute. Ti se rotunjesc veniturile, insa nemultumirile persista in segmentul financiar. Esti tentat sa cheltuiesti mai mult decat castigi deocamdata, aspect neplacut si neindicat. Rezuma-te la a cheltui si folosi atat cat ai nevoie. A doua parte a saptamanii iti aduce in preajma persoane din anturajul apropiat. Intalniri, discutii, vizite, excursii impreuna cu cei dragi in locuri minunate.

Sagetator

Indiferent ce ai face, in sufletul tau exista o mare dorinta de interiorizare si de visare cu ochii deschisi. De asemenea se pot evidentia afectiuni mai vechi sau mai noi. Ingrijeste-ti sanatatea, planifica-ti riguros activitatile si accepta sprijinul celor dragi si de incredere. Este o perioada de mari transformari interioare, astfel ca este dificil sa fii foarte prezent si implicat in activitati comune cu altii. Joi si vineri sunt sanse sa primesti bani, cadouri sau favoruri dinspre locul de munca. Insa totodata vor veni si informatii pretioase vizavi de regimul muncii si al salarizarii.

Capricorn

Foarte animate sunt relatiile cu prietenii, insa mai mult prin prisma ta, decat a lor. Evita sa te apropii prea mult de aceste persoane, incluisv de persoanele care te-au sustinut pana acum la locul de munca. Acum esti numai pe fortele tale si nimeni nu te mai poate ajuta asa cum doresti. Ai nevoie de momente de odihna si regandirea unor planuri de viata, iar zile bune in acest sens sunt Miercuri si Joi. Sanatatea este vulnerabila, deci fii prudent si ingrijeste-te corespunzator. La sfarsitul saptamanii te vei simti mai bine, dar nu forta nota.

Varsator

O saptamana foarte dinamica in plan profesional. Chiar daca lucrurile par amestecate, nedeslusite ar fi bine sa observi atent ce se petrece, sa notezi eventual intr-un jurnal si sa vorbesti cat mai putin cu altii. Pe 2 si 3 Mai apar in preajma ta prieteni, dar si variante deosebite de a te implica in proiecte si actiuni de anvergura. Fii prudent si, deocamdata, doar gandeste-te la noi trasee profesionale. Acum este mai bine sa fii doar spectator. Evita provocarile celorlalti si escaladarea conflictelor! La finalul saptamanii odihneste-te si detasaza-te de cotidian.

Pesti Foarte interesante sunt relatiile de munca! Unii colegi sau sefi isi vor retrage sustinerea de pana acum, iar altii vor face demersuri sa se aporpie mai mult de tine si sa te antreneze in activitati noi. Insa, deocamdata evita luarea deciziilor importante! Saptamana este buna numai pentru reevaluari si regandirea unor planuri personale sau profesionale. Se recomanda prudenta in relatiile cu prietenii, deoarece nu sunt ceea ce par. In weekend, relaxeaza-te si stai la povesti impreuna cu cei dragi. Surprize pe toate planurile!

