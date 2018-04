Semnificatiile zilei de 19 aprilie

In 1919 iese de sub tipar, la Bucuresti, revista literara „Sburatorul”, sub conducerea lui Eugen Lovinescu.

In 1971 este lansata prima statie spatiala, Salyut 1.

In 2000 se prabuseste, in timpul aterizarii pe insula Samal, un Boeing 737-200 al companiei Philippine Airlines, toate cele 131 de persoane aflate la bord pierzandu-si viata.



In 2005 este ales in functia de episcop al Romei si papa al Bisericii Catolice, Joseph Ratzinger, cu numele de papa – Benedict al XVI-lea.



In 2011 Fidel Castro demisioneaza din functia de Prim secretar al Partidului Comunist din Cuba, dupa ce 45 de ani a detinut acest titlu.



In 2017 are loc, in perioada 19-23 aprilie, adotia a VII/a aCampionatului european de gimnastica individuala, la Cluj, fiind cea de-a doua editie gazduita de România, la care tara noastra obtine un 4 medalii, 2 de aur, una de argint si una de bronz.

In 1848 se naste Calistrat Hogas, scriitor român; in 1854, Anghel Saligny – academician, inginer constructor, ministru si pedagog român, unul dintre pionierii tehnicii mondiale in proiectarea si constructia podurilor; in 1917, Sven Hassel – scriitor danez; in 1947, Nicu Covaci – muzician român, membru al formatiei Phoenix; in 1975, Marius Maldarasanu – fotbalist roman, iar in 1987, Maria Sarapova – jucatoare rusa de tenis de camp, detinatoare a 5 titluri de mare slem.

In 1882 moare Charles Darwin, naturalist britanic; in 1906, Pierre Curie – fizician francez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1903; in 2013, Francois Jacob – biolog francez, laureat Nobel pentru Fiziologie sau Medicina in 1996, iar in 2016, Walter Kohn – chimist American, laureat Nobel pentru Chimie in 1998.