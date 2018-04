Semnificatiile zilei de 17 aprilie

Astazi este Ziua Internationala a Hemofiliei, marcata in 1989 de catre Federatia Internationala de Hemofilie (WFH). Data a fost aleasa in onoarea fondatorului Federatiei, Frank Schnabel. Federatia Internationala de Hemofilie este o organizatie internationala non-profit, infiintata in 1963, care beneficiaza de recunoastere oficiala din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Hemofilia este o boala ereditara, generata de o anomalie genetica si provocata de deficitul unei proteine de coagulare. Bolnavii sangereaza cu usurinta, sangerari ce pot pot antrena pericolul de moarte. Hemofilia nu se vindeca, dar poate fi tratata, astfel chiar si persoanele care sufera de hemofilie in forma grava pot duce o viata aproape normala. In prezent, in lume exista peste 7 milioane persoane care sufera de o tulburare de sangerare, iar 75% dintre acestia nu stiu. Conform statisticilor, in cazul mamei afectate si a tatalui sanatos, riscul de a fi afectat si bebelusul este de 25%, daca tatal e afectat nu exista riscul sa fie afectat bebelusul baiat, dar in cazul unei fetite aceasta va fi purtatoare a bolii si o poate transmite copiilor sai, iar in cazul in care ambii parinti sunt afectati, riscul sa fie afectat si bebelusul este de 25%.

In 1880 se infiinteaza Banca Nationala a României, a 13-a banca centrala fondata in lume.

In 1924 ia fiinta studioul Metro-Goldwyn-Mayer.

In 1963 compania Ford lanseaza modelul Mustang.

In 1991 delegatiei Parlamentului României i se acorda statutul de “delegatie asociata” la Adunarea Atlanticului de Nord.

In 1895se naste Ion Vinea, poet, prozator si traducator roman; in 1916, Magda Isanos – poeta; in 1920, Stere Popescu – coreograf român; in 1974, Victoria Beckham – cantareata britanica, iar in 1998, Andra Gogan – prezentator TV si Voice over.

In 1790 moare Benjamin Franklin, scriitor si politician american; in 1945, Ion Pillat – poet si eseist; in 1954, Lucretiu Patrascanu – ministru, avocat, sociolog si economist; in 2007, Gil Dobrica – cantaret român; in 2014, Gabriel García Márquez – scriitor columbian, laureat Nobel pentru Literatura in 1982, iar in 2016, Doris Roberts – actrita americana de film si teatru.