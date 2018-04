Horoscopul saptamanii 16 – 22 aprilie 2018

Berbec



Cheltuielile de la inceputul saptamanii iti pot destabiliza bugetul pentru multa vreme, de aceea, fii prudent si urmeaza o lista clara si stricta. Exista riscul sa achizitionezi bunuri sau servicii nemultumitoare.

Contextul astral al saptamanii iti influenteaza relatiile cu anturajul apropiat. Sunt posibile discutii aprinse, neintelegeri privitoare la studii si calatorii, dar si de la banalitatile cotidiene. Evita contradictiile si fa eforturi sa aplanezi orice conflict.

Sfarsitul saptamanii te aduce acasa, alaturi de membrii familei si de rude.

Taur

In primele zile ocupa-te de treburile tale personale, stabileste-ti planuri de ingrijire coporala, dar si intalniri cu prietenii sau vizite in locuri dragi. Starile tale de spirit sunt fluctuante, astfel ca ar fi bine sa lasi grijile deoparte.

Sunt momente favorabile pentru a lua decizii importante in plan financiar. Este posibil sa primesti salariul, o prima, cadouri sau favoruri, care cumva incheie o etapa de castig din activitatea profesionala desfasurata. In weekend se intrezaresc intalniri cu prietenii sau calatorii pe distante scurte.

Gemeni

Esti tulburat in prima parte a saptamanii, insa este greu de deslusit ce anume te nemultumeste. Probabil ca este un cumul de stari, trairi si emotii adunate de multa vreme, iar acum ies la iveala.

Fii prudent in privinta sanatatii, pentru ca se pot evidentia afectiunile cronice. Ai nevoie de odihna, detasare de cotidian, o dieta usoara si plimbari in aer liber.

Weekendul aduce cheltuieli neasteptate destul de mari, dar si o stare generala foarte buna.

Rac

In urma evenimentelor in care ai fost si mai esti inca implicat alaturi de prieteni sau colegi de serviciu te vei hotari sa renunti, atat la unii, cat si la unele actiuni sau proiecte comune.

Sunt zile tensionate, din cauza contextului astral, mai ales pe 18 si 19 aprilie.

Retrage-te din forfota cotidiana, intoarce-ti privirile spre propria ta persoana si gandeste-te pe indelete la tine. Chiar este un moment prielnic pentru a-ti reorganiza viata. Sanatatea este vulnerabila, deci evita eforturile si spatiile zgomotoase.

Finalul saptamanii iti aduce stari de bine si situatii amuzante.

Leu

Primele zile aduc multe controverse in plan profesional. Imaginea ta publica, dar si relatiile cu sefii sau cu autoritatile in general vor suferi modificari subtile, insa suficient de puternice incat sa realizezi ca se petrece ceva dincolo de aparente. Se contureaza un final de etapa in relatiile de prietenie si protectorat in campul muncii. Prudenta si detasare!

Ai nevoie de oameni noi si de cu totul alte planuri de viata. Finalul saptamanii este potrivit odihnei departe de iuresul cotidian. Primesti informatii pretioase pe cai mai putin obisnuite.

Fecioara

Debutul saptamanii te gaseste pe drumuri, in calatorii sau facand planuri in acest sens. Intentiile iti pot fi zadarnicite de situatia financiara sau de mofturile celor dragi. Totusi, vei gasi solutii bune pentru a te descurca onorabil cu toate.

Revin in atentie chestiuni socio-profesionale care trebuie finalizate rapid si fara resentimente. Este bine sa-ti revizuiesti relatiile de munca, in special cele cu sefii si autoritatile.

Weekendul anunta dialoguri si intalniri cu prietenii. Evita sa le povestesti multe si marunte despre tine. Sfaturile si solutiile propuse de ceilalti sunt binevenite.

Balanta

Cheltuielile si discutiile pe teme financiare iti deschid saptamana. Se pare ca exista restante la anumite servicii de care ai beneficiat sau beneficiezi inca. Dar si cei dragi apeleaza la sprijinul tau material pentru a-si rezolva capricii personale.

La mijlocul intervalului analizat apar oameni in preajma ta, care te vor ajuta sa rezolvi demersuri legate de calatorii sau de studii. Fii prudent daca trebuie sa iei decizii sau sa vorbesti in public, pentru ca mentalul este suprasolicitat si obosit.

La sfarsitul saptamanii este rost de intalniri cu persoane importante.

Scorpion

In relatiile parteneriale se prefigureaza schimbari importante, dar este vorba despre secvente vechi care acum doar se pun la punct definitiv. Stabileste-ti obiective clare in orice tip de colaborare si urmeaza-le indeaproape.

Apar noutati financiare, in mod special la sectiunea bani si bunuri comune cu altii. Este rost de a primi bani dintr-o colaborare sau dintr-un imprumut. Pot intra in discutie mostenirile, partajele personale si profesionale.

In weekend apar calatorii, dar si dorinta de a-ti rafina sufletul cu activitati culturale.

Sagetator

Incepi saptamana cu multa treaba la serviciu. Treburile cotidiene alcatuiesc tema principala, astfel ca esti nevoit sa te concentrezi pe mai multe subiecte deodata. Alege prioritatile si ai incredere ca vei rezolva totul corect si la timp.

Pe de alta parte, vei fi nevoit sa pui la punct fie relatia cu partenerul de viata, fie colaborarile in care esti implicat sau doresti sa te implici. Discerne totul cu rabdare, iar la nevoie, sfatuieste-te cu cineva de incredere.

Sfarsitul saptamanii este potrivit verificarii situatiei financiare si achitarii datoriilor de orice fel.

Capricorn

Cei dragi au nevoie de sprijinul tau material si moral in chestiunile lor personale, dar si in activitatile voastre comune. Este bine sa le fii alaturi si sa te bucuri de tot ce aveti de realizat impreuna.

Pe de alta parte, se contureaza un final de etapa in plan profesional. Sunt posibile modificari ale regimului muncii, sarcini de lucru noi, dar si schimbarea atitudinii tale fata de munca si implicatiile ei.

Finalul saptmanii aduce noutati parteneriale. Fie primesti o propunere de colaborare, o cerere in casatorie, fie o invitatie de a te implica in activitati distractive.

Varsator

Saptamana incepe cu treburi gospodaresti. Ai spor in rezolvarea demersurilor patrimoniale, dar si in discutiile cu membrii familiei. Se recomanda prudenta in prima parte a zilei de 18 aprilie, deoarece sunt posibile rasturnari de situatie deosebite in relatiile cu ceilalti.

Relatiile sentimentale se reconfigueraza cumva, insa in sens benefic. Relatia cu persoana iubita sau cu copiii isi va modifica termenii si conditiile de desfasurare sau ceva intervine si chiar schimba definitiv situatia amoroasa.

Finalul saptamanii aduce treburi de rutina.

Pesti

Saptamana aduce noutati in relatiile cu anturajul apropiat, dar si in segmentul domestic. Este nevoie de o reorientare a scopurilor personale si de o curatenie drastica printre persoanele carora le acorzi incredere.

Contextul astral al saptamanii te va ajuta sa privesti obiectiv la situatia familala si la nevoile reale ale membrilor familiei. Se pot finaliza treburi gospodaresti, poti discuta cu rudele despre obiectele de patrimoniu sau poti face un plan viabil de imbunatatire a spatiului locativ.

Sfarsitul saptamanii contureaza distractii si aventuri.

Sursa: www.ziare.com