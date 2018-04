Semnificatiile zilei de 3 aprilie

Astazi este sarbatorita Ziua Jandarmeriei Române. Infiintată prin ofis domnesc la 3 aprilie 1850 de catre domnitorul Grigore Alexandru Ghica, Jandarmeria Româna a devenit o institutie care si-a asumat rolul de garant al sigurantei cetateanului, al drepturilor si libertatilor sale fundamentale.

Este o institutie specializata a statului, cu statut militar, componenta a Ministerului Afacerilor Interne, care exercita atributii cu privire la apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a proprietatii publice si private, la prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor incalcari ale legilor in vigoare, precum si la protectia institutiilor fundamentale ale statului si combaterea actelor de terorism.

In 1897 Mihail Sadoveanu debuteaza in ziarul umoristic “Dracul” din Bucuresti.

In 1933 are loc primul zbor peste muntele Everest, o expeditie britanica, condusa de marchizul de Clydesdale si finantata de catre Lucy – Lady Houston.

In 1948 presedintele american Harry Truman semneaza Planul Marshall de ajutorare, cu 5 miliarde de dolari, a 16 tari europene afectate de cel de-al doilea razboi mondial.

In 1783 se naste Washington Irving, scriitor american; in 1889, Grigoras Dinicu – compozitor si violonist român; in 1924, Doris Day – actrita si cantareata americana; in 1958, Alec Baldwin – actor american; in 1961, Eddie Murphy – actor american; in 1967, Cristi Puiu – regizor român de film, castigator a mai multe premii nationale si internationale la festivaluri de film; in 1978, Thomas Haas – tenisman german, iar in 1985, Leona Lewis – cantareata engleza.

In 1897 moare Johannes Brahms, compozitor german; in 1997, Mariana Draghicescu – cantareata româna de muzica populara, iar in 2015, Paul Grigoriu – jurnalist român, realizator de emisiuni radiofonice.