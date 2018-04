Semnificatiile zilei de 2 aprilie

Astazi este Ziua Internationala de Constientizare a Autismului si Ziua Internationala a Cartii pentru Copii si Tineret.

Ziua Internationala de Constientizare a Autismului este marcata in 2007 de Organizatia Natiunilor Unite. Autismul atinge cote alarmante, afectand 1 persoana din 68, conform studiilor Centrului pentru Prevenirea si Controlul Maladiilor din Atlanta, SUA. In România, Federatia pentru Drepturi si Resurse pentru Persoanele cu Tulburari in Spectrul Autist (FEDRA) organizeaza diferite manifestari si evenimente cu scopul de a atrage atentia autoritatilor asupra nevoilor comunitatii persoanelor cu autism. In prezent site-ul web “World Autism Awareness Day” – Ziua Internationala de Constientizare a Autismului – ofera materiale si sugestii cu privire la modul in care se poate participa la aceasta zi, precum si o lista a activitatilor curente in diferite tari si organizatii, care se realizeaza pentru a sarbatori aceasta zi.