Horoscopul săptămânii 2 – 8 aprilie 2018

Berbec



Accentul saptamanii se va afla pe segmentul financiar, in speta pe situatia banilor si bunurilor comune cu altii. Apar sanse deosebite de a analiza obiectiv acest segment de viata si activitate. Sunt posibile castiguri de la si prin altii, lamuriri si rezolvari financiare surprinzatoare, dar si aflarea unor detalii bine ascunse mai demult. Incepand de miercuri si pana la finele saptamanii este rost de calatorii, dialoguri cu persoane aflate in strainatate, insa te poti gandi si la abordarea unor studii personale sau profesionale. Evenimente sociale cu multa lume.

Taur

Saptamana este importanta in plan relational, intrucat se deschid oportunitati de colaborare sau de implicarea intr-o relatie matrimoniala oficiala. Orice relatie parteneriala se va reconfigura, bine fiind sa-ti stabilesti termenii si conditiile in care vrei sa se desfasoare de acum incolo toate acestea. Influentele astrale din aceste zile te ajuta sa pui ordine si disciplina in activitatile si proiectele comune cu ceilalti. Evita exagerarile si asteptarile prea mari de la altii! De miercuri apar preocupari legate de achitarea datoriilor. Sunt zile bune pentru a relationa cu institutiile financiare. Discutii erudite si calatorii de tot felul.

Gemeni

Se contureaza schimbari majore in plan profesional, respectiv la locul de munca. Apar posibilitati deosebite de avansare profesionala sau de gasire a unui alt loc de munca. Deocamdata vin informatii, au loc discutii, dar concretizarea va aparea ceva mai tarziu. In a doua parte a saptamanii se vor evidentia relatiile parteneriale, atat cea cu partenerul de viata, cat si cea cu partenerii de afaceri sau colaboratorii. Evita sa vorbesti prea mult despre tine si planurile tale de viitor! Unii planuiesc in taina sa profite de pe urma ta. Cheltuieli comune cu altii, achitarea facturilor si datoriilor de orice fel.

Rac

Foarte interesant este capitolul amoros. Se intrezaresc noutati fie intr-o relatie sentimentala veche, fie se infiripa una noua, cu mari sanse de a se desfasura pe termen lung. Conjuncturile astrale din aceaste zile iti vor spori creativitatea, reusind sa-i uimesti pe cei dragi cu ideile tale stralucite. Distractii si aventuri la cote mari. Fii prudent si pastreaza masura in toate! A doua parte a saptamanii evidentiaza activitatea profesionala si sanatatea. Vei avea mult de lucru, bine fiind sa-ti dozezi eforturile corespunzator. Chestiuni parteneriale delicate.

Leu

Evenimentele principale ale saptmanii se afla in segmentul domestic. Sunt sanse deosebite pentru imbunatatirea relatiilor cu membrii familiei, dar si pentru schimbari importante in spatiul locativ. Tine cont si de sfaturile sau nevoile celor dragi. Sprijinul lor conteaza si reprezinta fundamentul a tot ce doresti sa realizezi in viitor. A doua parte a saptamanii te imbie la distractii, aventuri si implicare in relatii amoroase. Prudenta, discernamant si masura in toate! Sanatatea devine vulnerabila pe segmentele sistemului osos si digestiv. Odihneste-te si respecta o dieta!

Fecioara

Foarte importante devin relatiile cu anturajul apropiat. Se contureaza oportunitati de a-ti imbunatati mentalitatea, comunicarea si relatiile cu cei din jur. De asemenea sunt sanse favorabile pentru a planifica excursii, vizite sau studii personale si profesionale. Talentele oratorice iti vor fi evidentiate si apreciate, ca de altfel si ideile pe care le prezinti cu emfaza. Insa, dozeaza-ti debitul verbal si alege cu grija vorbele. A doua parte a saptamanii este favorabila treburilor gospodaresti si dialogurilor familiale. Activitati comune cu cei dragi.

Balanta

Incepi saptamana in forta, dornic de a muta muntii din loc. Atentia iti va fi atrasa de segmentul financiar, care va cunoaste modificari benefice. In primele zile ale saptamanii se pare ca vei primi anumite sume bani, salariul o prima, cadouri sau diverse favoruri si recompense dinspre locul de munca. Se deschide o noua etapa de castig din activitatea profesionala. Evita cheltuielile si chibzuieste atent fiecare achizitie! Spre finalul saptmanii se contureaza calatorii pe distante scurte si dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat. Activitati domestice de anvergura.

Scorpion

Saptamana foarte importanta pentru tine, intrucat se contureaza posibilitati deosebite de a te dezvolta din toate punctele de vedere. Sunt momente favorabile transformarii personale si trasarii unor planuri de viata cu totul noi. Beneficiezi de o sustinere astrala deosebita, astfel ca foloseste tot ce ti se ofera. Renunta la obiceiuri toxice, la idei si planuri neproductive. Multi vor dori aa afle secretul stralucirii tale, insa iti va fi greu sa explici ceea ce traiesti. Spre sfarsitul saptamanii apar imbunatatiri financiare, lucru care te va bucura mult. Discutii si intalniri cu persoanele din anturajul apropiat.

Sagetator

Esti preocupat mai mult de nevoile tale sufletesti si faci totul in asa fel incat sa treci neobservat. Contextul astral din aceste zile iti aduce deschideri mentale deosebite, viziuni premonitorii ale evenimentelor in care esti implicat sau vei fi cumva in unele viitoare. Rezerva momente numai pentru tine si scrie totul intr-un jurnal. Iti va fi de mare folos la momentul potrivit. Sanatatea este vulnerabila, de aceea dozeaza-ti eforturile si odihneste-te mai mult. Incepand de joi te vei simti excelent, implicandu-te in tot soiul de activitati. Cheltuieli cotidiene!

Capricorn

Relatiile cu prietenii capata valente deosebite, fiind influentate de razele astrale din aceste zile. Sunt momente favorabile in care vei observa foarte clar cine iti este loial si cine sta pe langa tine doar pentru interese personale meschine. A doua parte a saptamanii aduce stari de spirit fluctuante, dorinta de interiorizare si accentuarea unor probleme de sanatate mai vechi sau mai noi. Odihneste-te, ia in serios semnalale si nevoile organismului, dar urmeaza si sfaturile specialistilor in sanatate. Sunt favorizate dialogurile tainuite cu cei dragi. Finalul saptamanii iti aduce energie si spor in toate.

Varsator

Foarte important este segmentul profesional si imaginea ta in ochii altora. Se contureaza schimbari in cadrul colectivului de lucru in care activezi, discutii cu sefii si autoritatile, responsabilitati profesionale noi. Deocamdata, lucrurile se petrec in umbra, astfel ca este putin probabil sa intelegi, pe deplin, insemnatatea celor petrecute. A doua parte a saptamanii iti aduce in preajma prieteni. Distractii, aventuri, planuri de vacanta, dar si discutii importante pe marginea unor proiecte profesionale ce se intrezaresc la orizont alaturi de prieteni. Odihneste-te si respecta o dieta de sezon!

Pesti

Gandurile iti sunt luminate de idei deosebite. Spiritualitatea capata noi valente pentru tine, deoarece esti influentat de raze astrale benefice. Sunt zile bune pentru a-ti redefini conceptiile despre lume si viata, pentru a te apropia de cele sfinte si pentru a-ti trasa planuri noi. Vor fi favorizate de acum incolo si calatoriile indepartate si studiile pe termen lung. A doua parte a saptamanii iti aduce multa forfota socio-profesionala. Senzatia ca te afli pe o scena si multa lume te priveste si asculta va fi la cote mari. Prudenta si sinceritatea iti sunt cei mai buni aliati.

Sursa: www.ziare.com