Semnificatiile zilei de 1 aprilie

Astazi este Ziua Internationala a Pasarilor, instituita in cadrul programului UNESCO “Omul si bisofera”. Data marcheaza semnarea, in 1906, a “Conventiei Internationale pentru Protectia Pasarilor”, unul din primele documente ecologice. In România este sarbatorita din perioada interbrlica, mai ales, in scoli. Elevii instalau in acea zi sau in duminica apropiata cuiburi artificiale pe care le construiau pentru pasari in timpul iernii. Aceasta traditie a fost reinviata in 1993 de Societatea Ornitologica Româna.

Ziua de 1 Aprilie este cunoscuta si drept Ziua Pacalelilor. Despre originea acestei zile exista mai multe legende. Unii istorici o plaseaza in Evul Mediu, cand Sfântul Sisoe, un pustinc egiptean si prieten al lui Antonie cel Mare, obisnuia sa-i faca farse acestuia. O alta legenda este legata de un alt sfânt cu simtul umorului, Sfântul Fesbuchie, care locuia in apropierea unui iaz in care scufundase cativa busteni si pe care mergea la inceputul lunii aprilie, dandu-le impresia pelerinilor ca poate merge pe apa, asemenea lui Isus. In trecutul mai recent, marcata mai intai in Europa, Ziua Pacalelilor a emigrat peste Ocean si apoi pe tot globul. In România, aceasta traditie a aparut in secolul al XIX-lea.

In 1778 este creat simbolul dolarului American, $, de catre designerul Oliver Pollock din New Orleans.

In 1866 se infiinteaza Societatea Literara Româna, care in 1867 se transforma in Societatea Academica Româna, iar din 1879 devine Academia Româna.

In 1921 ia fiinta Opera Româna din Bucuresti.

In 1976 este inaugurata compania Apple Computers.

In 2003 Orasul Constanta devene port liber.

In 1873 se naste Serghei Rahmaninov, compozitor si pianist rus; in 1875, Edgar Wallace – scriitor si jurnalist britanic; in 1881, Octavian Goga – poet, publicist si om politic român; in 1959, Helmuth Duckadam – fotbalist român, iar in 1978, Anamaria Marinca – actrita româna.

In 1962 moare Camil Ressu, pictor român; in 1976, Max Ernst – sculptor german; in 1994, Robert Doisneau – fotograf francez; in 2003, Mihai Mereuta – actor român de teatru si film; in 2008, Sabin Balasa – pictor, regizor si scriitor român, iar in 2017, Gösta Ekman – actor suedez.