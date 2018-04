Semnificatiile zilei de 31 martie

In 1437 izbucneste rascoala taraneasca de la Bobâlna.

In 1871 se concesioneaza, pentru o perioada de 45 de ani, de o societate belgiana, reprezentata de Harry Hubert de Mervée Slade, dreptul de construire și exploatare a tramvaielor cu cai din București, denumite pe atunci drumurile de fier americane.

In 1889 este inaugurat Turnul Eiffel, cea mai inalta constructie din lume la acea vreme – 300,24m – si perceputa de catre o parte a populatiei Parisului ca o “rusine”.

In 1917 intra in vigoare ora de vara in SUA.

In 1970 Explorer 1 reintra in atmosfera Pamântului, dupa 12 ani pe orbita.

In 1994 William H. Kimbel, Donald C. Johanson si Yoel Rak declarau, intr-un articol din revista “Nature”, gasirea primului craniu complet al unui Australopithecus afarensis la Hadar, Etiopia.

In 1995 Zborul 371 al TAROM se prabuseste langa localitatea Balotesti, la scurt timp dupa decolarea de pe Aeroportul International Henri Coanda, catastrofa aeriana soldata cu 60 de morti.

In 1596 se naste René Descartes, filosof si matematician francez; in 1732, Franz Joseph Haydn – compozitor austriac; in 1809, Nikolai Vasilievici Gogol – scriitor rus; in 1891, Ion Pillat – poet si traducator român, laureat al Premiului National pentru Literatura; in 1915, Gheorghe Pavelescu – etnolog si folclorist român, doctor in filosofia culturii, in sociologie rurala si in etnologie; in 1933, Nichita Stanescu – poet român; in 1943, Christopher Walken, actor american, iar in 1953, Éva Kiss – cantareata româna de etnie maghiara.

In 1727 moare Sir Isaac Newton, fizician, matematician, astronom, alchimist si teolog englez; in 1855, Charlotte Brontë – scriitoare britanica; in 1945, Anne Frank – al carei jurnal faimos a fost publicat dupa al doilea razboi mondial; in 1993, Brandon Lee – actor american, fiul lui Bruce Lee; in 1997, Gheorghe Tomozei – poet român; in 2012, Ion Lucian – actor român, iar in 2016, Imre Kertész – scriitor, romancier si jurnalist maghiar, laureat Nobel pentru Literatura in 2002.