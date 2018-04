Semnificatiile zilei de 29 martie

In 1926 se infiinteaza, la București, Institutul de Studii Bizantine.

In 1973 ultimii soldati americani, participanti la Razboiul din Vietnam, parasesc sudul Vietnamului.

In 1974 “Mariner 10” – naveta americana de explorare fara echipaj uman, devine prima naveta spatiala care a vizitat planeta Mercur, trimitand peste 2.000 de imagini pe Pamânt.

In 1998 este dechis traficului cel mai lung pod din Europa – Vasco da Gama, din Lisabona – peste raul Tagus, cu o lungime de peste 17 km.

In 2004 România si inca 6 tari din Europa de Est devin membre oficiale ale NATO.

In 2005 echipa feminina de tenis de masa a României castiga titlul european, pentru a 3-a oara.

In 2017 premierul britanic Theresa May declanseaza oficial procedura formala de separare a Marii Britanii de Uniunea Europeana.

In 1815 se naste Costache Caragiale, dramaturg si actor român, primul director al Teatrului National din București; in 1878, Elena Farago – poeta româna; in 1941, Violeta Andrei – actrita româna; in 1943, Vangelis – compozitor grec; in 1957, Christopher Lambert – actor american; in 1961, Florin Segarceanu – jucator si antrenor român de tenis; in 1962, Dan Bittman – cantaret român, membru al formatiei Holograf, iar in 1965, Elle MacPherson – actrita si topmodel australian.

In 1891 moare Georges Seurat, pictor francez neoimpressionist; in 1963, Traian Savulescu – biolog român, fondator al Scolii românești de fitopatologie; in 1971, Perpessicius – poet, critic si istoric literar român; in 2009, Maurice Jarre – compozitor francez, iar in 2017, Alexei Abrikosov – fizician rus, laureat Nobel pentru Fizica in 2003.