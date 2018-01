Horoscopul saptamanii 29 ianuarie – 4 februarie 2018

BERBEC

Dragoste- Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca tu faci dintr-o cearta o adevarata arta, iar cand vine vorba despre a exagera, poti fi un adevarat maestru. Ai grija, persoana draga din viata ta poate deveni prea obosita pentru a-ti mai demonstra asta.

Munca- Fie esti in concediu, fie te afli intre joburi, pentru ca pare ca nu te dedici deloc muncii si jobului. Saptamana aceasta ignori complet astfel de responsabilitati, lucru contrar personalitatii tale energice si dedicate.

Bani- Nu esti in cea mai buna situatie financiara, insa nici nu se poate spune ca te multumeste vreodata starea ta financiara. Este o perioada buna pentru a invata sa fii echilibrata, chiar daca tu nu prea poti sa vezi partea plina a paharului.

TAUR

Dragoste- Simti ca persoana iubita are mici nemultumiri, insa nu pare foarte dispusa sa discute cu tine despre asta, asa ca te macina zile la rand faptul ca nu iti dai seama ce o nemultumeste.

Munca- Exista mici nemultumiri legate de viata profesionala, insa nu in sensul in care esti dispusa sa iei masuri, inca. Asta nu inseamna ca nu te gandesti adesea la o schimbare.

Bani- Sunt sanse mari sa primesti o suma de bani care te ajuta sa depasesti un obstacol, sa te relaxezi in privinta veniturilor. Surpriza este una cu atat mai mare cu cat chiar avea nevoie de ajutor financiar.

GEMENI

Dragoste- Poti primi o vizita extrem de surprinzatoare, din partea unui persoane pe care nu ai mai vazut-o de mult timp, dar despre care poti spuna ca iti lipsea. Urmeaza discutii importante, care dureaza zile intregi, intre voi.

Munca- Serviciul pare sa fi trecut pe locul doi, zilele acestea, pentru ca esti aproape in totalitate concentrata pe viata personala. O saptamana de pauza nu iti va dauna.

Bani- Esti una dintre cele mai chibzuite persoane pe care le cunossti, insa nu poti sa nu observi, macar de la distanta, ca cei din jurul tau se rasfata. Iar asta nu ti-ar displacea nici tie sa faci.

RAC

Dragoste- Te-ai indepartat de toti cei dragi, in ultima perioada, iar acum simti nevoia sa iti reiei vechile obiceiuri. Te poti lovi de reticenta, de la persoanele pe care le-ai tinut la distanta, pe care trebuie sa o combati.

Munca- Ai o energie destul de buna si vrei sa te implici in tot felul de proiecte care apar in jurul tau. Ai grija sa nu te aglomerezi si sa nu poti duce la capat nici unul.

Bani- Despre tine se poate spune cu usurinta ca nu iubesti banii si te simti bine chiar si atunci cand pusculita se goleste. Asta se intampla si acum, insa asta nu te face sa te ingrijorezi, pentru ca lucrurile s-au rezolvat de la sine de multe ori, in cazul tau.

LEU

Dragoste- Esti prinsa intre diverse persoane si probleme care te solicita, din punct de vedere sentimental. Se apropie cu rapiditate momentul in care vei fi nevoita sa iei decizii importante.

Munca- Nici la capitolul munca nu stai prea bine, avand in vedere ca nu pare ca poti sa iei o decizie cu privire la jobul tau. Stii ca esti nemultumita, insa nu stii si in ce directie sa faci urmatorul pas.

Bani- Ai o perioada destul de linistita din punct de vedere financiar, chiar daca nu excelezi la capitolul venituri si economii. Te poti declara multumita, momentan.

FECIOARA

Dragoste- Lasand la o parte faptul ca esti una dintre cele mai capricioase native, faptul ca nu spui ce iti doresti ii aduce neplaceri mari partenerului tau, iar pe termen lung asta va poate afecta pe amandoi. Fa o schimbare de atitudine, curand.

Munca- Esti complet dedicata unui proiect, sau incerci sa demonstrezi ca te poti descurca de una singura, atunci cand vine vorba de serviciu, daca ti se da mana libera.

Bani- Nici prin gand nu iti trece sa faci cheltuieli neprevazute sau sa treci peste bugetul stabilit pentru fiecare lucru in parte. Esti hotarata sa economisesti si faci sacrificii pentru asta.

BALANTA

Dragoste- Simti ca ai ajuns intr-un punct in care esti cu adevarat linistita, iar viata ta personala este echilibrata. Asta te face sa ai tendinta de a-ti dori mai mult si mai mult, insa trebuie sa ai grija sa nu strici linistea de care te bucuri acum.

Munca- Inceputul de saptamana este unul cat se poate de banal, fara vreun fel de surpriza, insa asta se schimba apoi. Primesti o veste buna de la serviciu, legata de salariu sau de postul pe care ti-l doresti de mult timp.

Bani- Esti departe de a avea probleme financiare si asta se vede, pentru ca esti foarte relaxata. Nu esti risipitoare, insa este clar ca nu te abtii de la ceea ce iti doresti, cel putin o perioada de timp.

SCORPION

Dragoste- Ai tendinta sa iti impui parerile si sa critici rapid ceea ce persoana iubita face gresit, dupa parerea ta. Ai mare grija, se apropie momentul in care vei primi inapoi exact ceea ce oferi si sunt sanse mari sa nu reactionezi la fel de bine.

Munca- Esti complet implicata in ceea ce faci, daca iti place proiectul sau daca esti pasionata de jobul tau, insa incepi sa te indepartezi de acest obiectiv, de a-ti iubi munca, iar asta poate fi observat de superiori.

Bani- Nu ai de gand sa te ingrijorezi pentru situatia financiara, pentru ca stii ca mereu vei avea resurse de care sa te folosesti, insa nu ar fi gresit deloc sa incerci sa fii mai chibzuita.

SAGETATOR

Dragoste- Pot sa apara mici certuri in viata de cuplu, insa nimic din ce nu poate fi rezolvat cu mici compromisuri. Trebuie, insa, ca aceste compromisuri sa vina din partea amandurora.

Munca- Te poti lovi de momente in care esti nevoita sa iti mentii opiniile pana in panzele albe. Ai capacitatea de a da dovada de o atitudine de neclintit, iar asta va trebui sa faci acum.

Bani- Ai parte de o perioada favorabila, in ceea ce priveste banii, iar asta iti da o stare de liniste indredibila, de care te bucuri din plin.

CAPRICORN

Dragoste- Daca ai ceva de spus, fa-o! Persoane dragi din viata ta asteapta sa iei atitudine si sa spui ceea ce iti doresti, pentru altfel risti sa te perceapa ca pe o persoana foarte rece, pe care nu o vor prea aproape.

Munca- Stii deja ca nu esti tocmai o ascultatoare si ca rareori tii cont de parerile altora. Saptamana asta, totul se ingreuneaza, pentru tine, pentru ca cei din jur vor face front comun si te vor exclude din luarea unor decizii importante.

Bani- Poti recupera o suma de bani pe care ai imprumutat-o cuiva drag, de la care iti luasei gandul. Faptul ca ii primesti inapoi te surprinde in mod placut.

VARSATOR

Dragoste- Pot sa apara mici conflicte, care nu au urmari pe termen lung, dar care te tulbura suficient cat sa iti dai seama ca tii la partenerul de viata mai mult decat credeai si ca nu iti doresti sa mai aveti astfel de discutii neplacute.

Munca- Simti nevoia de o schimbare profesionala, insa asta nu este o surpriza. Sunt sanse mici ca acum sa faci ceva, efectiv, in aceasta privinta. Cel mai probabil vei continua sa te framanti in legatura cu ceea ce iti doresti si ceea ce este usor sa iti doresti.

Bani- Ai inceput sa apelezi la economii, pentru a-ti satisface niste nevoi pe care le-ai amanat. Nu iei cele mai bune decizii, in ceea ce priveste cheltuielile, din dorinta de a nu face risipa, insa esti nevoita sa pierzi mult mai mult atunci cand o situatie nu mai suporta amanare.

PESTI



Dragoste- Este cat se poate de clar ca ai nemultumiri, legate de persoana iubita, insa la fel de clar este ca si partenerul tau are. Este greu, insa trebuie sa te aduni si sa schimbi ceva, in primul rand la tine, ca sa poti avea mai multe pretentii de la ceilalti.

Munca- O multime de momente neplacute te fac sa te indepartezi de scopul pe care il ai, in viata profesionala, iar munca de zi cu zi devina o obligatie si atat. Nu este deloc in regula, iar aceasta este perioada in care trebuie sa incepi sa te regasesti.

Bani- Banii sunt mai tot timpul o problema, pentru tine. Asa ca nici macar nu iti mai bati capul cu asta si iei totul exact asa cum vine, pas cu pas.