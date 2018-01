Semnificatiile zilei de 25 ianuarie

Astazi, in Rusia, se sarbatoreste Ziua Studentilor. Sarbatoarea dateaza din 1755, cand imparateasa Elisabeta a semnat decretul de intemeiere a Universitatii din Moscova, astazi Universitatea „Lomonosov”, prima din Rusia.

In 1858 “Marsul nuptial” al lui Felix Mendelssohn devine marsul popular al nuntilor, dupa ce este interpretat in premiera la casatoria dintre Victoria (fiica reginei Victoria) cu Friedrich al Prusiei.

In 1864 este inaugurat Spitalul Colentina din Bucuresti.

In 1949 sunt acordate primele premii Emmy.

In 1970 are loc premiera filmului “MASH”, regizor Robert Altman.

In 1988 este inaugurata Biblioteca Româna din Paris.

In 1990 se infiinteaza Confederatia Sindicala “Fratia”.

In 1993 iese de sub tipar prima editie a cotidianului “Cronica Româna”.

In 1627 se naste Robert Boyle, fizician si chimist irlandez; in 1882, Virginia Woolf – scriitoare britanica; in 1942, Eusebio – fotbalist portughez; in 1944, Ion Dolanescu – interpret român de muzica populara; in 1961, George Paunescu – pictor român si restaurator de pictura bisericeasca, iar in 1982, Noemi, cantareata italiana.

In 1920 moare Jeanne Hébuterne, pictorita franceza, sotia pictorului italian Amedeo Modigliani; in 1990, Ava Gardner – actrita americana de film; in 2012, Emil Hossu – actor român, iar in 2015, Demis Roussos – cantaret grec.