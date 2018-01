Semnificatiile zilei de 21 ianuarie

Astazi este Ziua Internationala a Imbratisarilor, marcata in 1986 de catre psihologii americani. „Avem nevoie de 4 imbratisari pentru a supravietui, de 8 pentru a ne putea mentine si de 12 pentru a creste”, afirma Virginia Satir, o celebra psihoterapeuta americana.

Data a fost aleasa in aceasta perioada, deoarece este considerate o perioada in care oamenii isi pierd din buna dispozitie. Luna ianuarie este consderata cea mai deprimnata luna din an. Psihologii explica existenta unei astfel de sarbatori prin faptul ca oamenii au nevoie de afectiune, siguranta, dragoste si confort sufletesc. Studiile mai arata ca imbratisarile sunt benefice pentru sanatate, ajutand la intarirea imunitatii si contribuie la scaderea riscului aparitiei bolilor de inima. Miscarea numita Free Hugs, menita sa inveseleasca oamenii prin oferirea strainilor de imbratisari, a fost initiata in 2004 de australianul Juan Mann.

In 1648 apare prima traducere integrala in limba româna a Noului Testament, sub ingrijirea mitropolitului Andrei Saguna, la Alba Iulia.

In 1899 este produs primul automobil Opel.

In 1911 are loc prima editie a Raliului Monte Carlo.

In 1964 Eugène Ionesco, dramaturg francez de origine româna, devine membru al Academiei Franceze.

In 1972 se deschide reprezentanta Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare – PNUD – la Bucuresti.

In 1976 zboara pentru prima oara supersonicul Concorde, dezvoltat gratie unei colaborari intre francezi si englezi.

In 1991 se deschide, la Bucuresti, Oficiul Fondului pentru Copii al Organizatiei Natiunilor Unite – UNICEF.

In 2001 Jutta Kleinschmidt devine prima femeie care castiga Raliul Paris-Dakar la categoria motociclete.

In 1905 se naste Christian Dior, designer francez; in 1941, Placido Domingo – tenor spaniol; in 1976, Emma Bunton – cantareata, compozitoare si actrita de origine britanica, membra a trupei Spice Girls, iar in 1980, Maria Popistasu – actrita româna.

In 1865 moare Alecu Donici, poet român; in 1950, George Orwell – scriitor britanic, iar in 2007, Maria Cioncan – atleta româna.