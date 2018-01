Horoscopul saptamanii 15-21 ianuarie 2018

BERBEC

Dragoste– Este posibil sa partenerul de viata sa va supuna, intentionat sau nu, unor incercari de care nu sunteti constienti.

Bani– Nu exista probleme la capitolul financiar, pentru voi, insa nu e deloc gresit sa incercati sa nu intrati ine economiile facute

Munca– Berbecii incep saptamana intr-un mod relaxat, insa nu o si termina la fel. Dupa prima jumatate a saptamanii, lucrurile incep sa devina haotice pentru voi si va puteti lovi de obstacole in indeplinirea a ceea ce va doriti.

TAUR



Dragoste– A venit momentul sa luati o decizie serioasa, in ceea ce priveste viata de cuplu. Din pacate, o situatie importanta nu mai poate suporta amanare.

Bani– Aveti o perioada foarte buna din punct de vedere financiar, in care va faceti o multime de placeri, iar rasfatul este ceva de nerefuzat. Ati economisit pentru o perioada lunga de timp, ca acum sa devina totul mult mai usor.

Munca– La locul de munca pot aparea situatii care va dau de gandit si va pun in ipostaza de a lua in calcul schimbarea acestuia sau, cel putin, a postului pe care il aveti.

GEMENI

Dragoste- Partenerul de viata va pregateste o surpriza, pe care o banuiati, insa, de ceva timp. Veti incerca, pe cat posibil, sa va prefaceti ca nu ati stiut nimic si sa va bucurati de fericirea pe care acest lucru i-o ofera celui drag. Bani- Directionati o parte dintre economiile pe care le aveti spre un prieten sau un coleg care va solicita ajutor financiar, insa asta nu va face niciun fel de problema. Munca- Desi pare greu de crezut, serviciul trece pe locul doi, pentru voi, pret de cateva zile. Sunteti mult mai implicate, momentan, in viata personala.

RAC

Dragoste- Ar fi bine sa nu pareti prea reci cu cei din jurul vostru, care nu stiu cum sa va mai arate afectiune, pentru care pare, insa, sa nu aveti prea mult timp la dispozitie.

Bani- Este foarte important cum gestionati banii pe care ii aveti acum, pentru ca exista posibilitatea sa va confruntati cu situatii neplacute si sa fiti nevoite sa apelati la ajutor.

Munca- Nu va sta mintea la lucru si nici nu simtiti vreo presiune din partea colegilor sau a superiorilor, ceea ce se poate descrie ca o perioada buna, pentru voi, din acest punct de vedere.

LEU



Dragoste- Se arata o multime de posibilitati de a lega o relatie. Cunoasteti multe persoane noi, care va fac sa deveniti confuze si sa nu mai intelegeti exact ce va doriti de la un posibil partener.

Bani- Capitolul financiar nu se afla in cel mai stralucitor punct al sau, insa nu prea simtiti asta. Nu duceti lipsa de nimic, iar banii si numarul lor nu va afecteaza, in aceasta perioada.

Munca- Va plac la nebunie proiectele noi si va implicati in cat de multe puteti. Este cazul sa fiti atenti, pentru ca sunt sanse mari sa va aglomerati fara sens.

FECIOARA

Dragoste- Pare ca aveti deasupra voastra un nor care nu va lasa sa va simtiti prea bine in relatie de cuplu si nici in relatiile cu cei din jurul vostru. Nu e o perioada prielnica pentru tandreturi.

Bani- Ratiunea de care dati dovada de ceva timp incoace spune multe despre situatia voastra financiara, care ar putea face gelos pe oricine.

Munca– Serviciul va poate da batai de cap si va poate solicita mai mult decat va asteptati, lucru pentru care nu erati deloc pregatite.

BALANTA

Dragoste- Aveti tendinta sa rastalmaciti ceea ce vi se spune, iar asta va poate face mici probleme in relatia de cuplu. Putine persoane va pot face fata atunci cand sunteti in cautare de dispute.

Bani– Se pot ivi cateva cheltuieli neprevazute, insa nimic din ceea ce v-ar putea afecta intr-un mod prea serios. Munca- Daca nu stiati pana acum cat de grele pot deveni unele proiecte, saptamana asta este cea care va dovedeste. Va loviti de multe probleme organizatorice. SCORPION

Dragoste- Aveti o dorinta mare de a explora lucruri noi, in compania persoanei dragi. Trebuie insa sa tineti cont si de dorinta acestuia si sa discutati serios inainte de a cumpara, de exemplu, bilete spre o tara exotica.

Bani- Faceti cateva investitii la care nu va ganditi suficient de mult, iar asta va poate afecta veniturile din perioada urmatoare.

Munca- Aveti o multime de lucruri de facut si nu reusiti sa va organizati la timp incat sa si respectati deadline-urile. Singura dorinta pe care o aveti este ca ziua sa se lungeasca cat mai mult.

SAGETATOR

Dragoste– Incercati din rasputeri sa va apropiati mai mult de o persoana care va este draga, dar care nu pare la fel de dornica de discutii. Bani- Puteti pimi sume de bani la care nu va gandeati, insa care se vor risipi in acelasi mod, pe nesimtite, fara prea mari satisfactii. Munca- Aveti de dus la capat cateva proiecte care nu va sunt deloc dragi. Pe cat de mult va doriti sa nu aveti de-a face cu ele, pe atat de mare este dorinta de a le incheia, odata pentru totdeauna. CAPRICORN

Dragoste- Oricat de greu ar fi, este timpul sa ii spuneti partenerului de viata ce va supara si ce credeti ca ar trebui schimbat. Altfel, relatia voastra poate avea de suferit, in viitor.

Bani- Cateva planuri pe care le aveati isi schimba directia si va fac sa investiti in ele mai mult decat v-ati fi dorit.

Munca– Munca va ocupa o mare parte din timp, chiar mai mare decat cei din jurul vostru pot inteleg. Incercati sa acordati atentie egala si altor aspecte ale vietii voastre.

VARSATOR



Dragoste- Lipsa de comunicare nu poate ajuta pe nimeni, asa ca este indicat sa incepeti sa spuneti ce va deranjeaza, dar si sa asculti cu mare atentie ceea ce apropiatii tot incearca sa va transmita.

Bani– Pentru voi, uneori, banii sunt totul si fara ei va puteti simti complet pierduti. Cei dragi va pot reprosa acest lucru si se pot simti deranjati de faptul ca ei raman, aproape mereu, pe locul doi.

Munca- Faptul ca va grabiti si ca sunteti agitati la locul de munca nu va este de folos nici voua, nici proiectelor in care sunteti implicati. Cate o pauza, din cand in cand, este mai mult decat necesara.

PESTI

Dragoste- Oricat de dificil ar fi, este necesara o schimbare in viata de cuplu. Este clar ca cel putin unul dintre voi nu se simte confortabil, iar situatia nu mai poate suporta amanare.

Bani- Banii sunt ultima voastra problema acum, cand relatiile personale nu se afla in cea mai buna perioada. Ati putea foarte bine sa traiti cu apa si paine, daca sentimental totul ar decurge bine

Munca– Sunteti cu mintea departe de tot ceea ce se intampla in jurul vostru, inclusiv la locul de munca. Asta va poate aduce neplaceri si va poate atrage mustrari din partea superiorilor.