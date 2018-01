Semnificatiile zilei de 7 ianuarie

In 1789 au loc primele alegeri nationale din Statele Unite ale Americii in urma carora George Washington devine primul presedinte al SUA.

In 1797 tricolorul italian este adoptat pentru prima oara ca drapel al Republicii Cispadane, un stat efemer din timpul razboaielor napoleoniene.

In 1927 este efectuata prima legatura telefonica internationala intre New York si Londra.

In 1990 este inchis Turnul din Pisa pentru siguranta vizitatorilor, inclinarea devenind prea periculoasa; lucrarile de renovare vor dura pana la data de 15 decembrie 2001.

In 1996 exploratorul Fiodor Koniukov atinge Polul Sud dupa o calatorie de 60 de zile pe schiuri, perioada in care a parcurs 1.350 de km.

In 2015 la sediul ziarului satiric “Charlie Hebdo” din Paris are loc un atac cu arme automate, comis de persoane mascate, soldat 12 victime – 2 politisti si 10 jurnalisti – si 11 persoane ranite.

In 1926 se naste Mircea Sântimbreanu, scriitor de literatura pentru copii, publicist, scenarist si producator român de film; in 1964, Nicolas Cage – actor american; in 1985, Banel Nicolita – fotbalist român, iar in 1985, Lewis Hamilton – pilot britanic de Formula 1.

In 1943 moare Nikola Tesla, fizician american de origine sarba; in 1958, Petru Groza – avocat si om politic, presedinte al Prezidiului Marii Adunari Nationale, fondator si presedinte al Frontului Plugarilor; in 1993, Sile Dinicu – pianist, dirijor, compozitor si orchestrator de muzica usoara; in 2011, Ion Vova – actor, realizator de emisiuni si regizor artistic la Radiodifuziunea Româna, supranumit Domnul Radio, iar in 2017, Mário Soares – politician portughez, presedinte al Portugaliei.